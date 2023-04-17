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إجمالي حالات التعافي يرتفع لـ 824,624

تسجيل 166 إصابة كورونا جديدة و432 حالة تعافٍ

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٠ مساءً
تسجيل 166 إصابة كورونا جديدة و432 حالة تعافٍ
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 838,541 حالة حتى الآن.

حالات التعافي والوفيات

وأضافت وزارة الصحة أنها سجلت 432 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 824,624 حالة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة ليبقى العدد 9,637 حالة.

جرعات كورونا

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن 69,498,597 جرعة، بينهم 15,988,861 جرعة معززة.

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