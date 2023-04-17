روسيا تنافس شبكة ستارلينك لإيلون ماسك بـ سفيرا تسجيل 166 إصابة كورونا جديدة و432 حالة تعافٍ 735 جامعًا ومصلى لأداء صلاة عيد الفطر بالقصيم أمريكا تعترف: العقوبات على روسيا عرَّضت هيمنة الدولار للخطر حميدتي يوجه رسالة عاجلة للمجتمع الدولي ليندسي غراهام: السعودية تمكنت من تغيير قواعد اللعبة ثقب في قاع المحيط يهدد بحدوث زلزال بقوة 9 ريختر مشاهد جوية لسيول غرب القصيم فيتش ترفع التصنيف الائتماني لـ 8 بنوك سعودية حضور جماهيري لافت لبطولة كرة القدم الرمضانية بمكة المكرمة
أعلنت وارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 838,541 حالة حتى الآن.
وأضافت وزارة الصحة أنها سجلت 432 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 824,624 حالة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة ليبقى العدد 9,637 حالة.
وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن 69,498,597 جرعة، بينهم 15,988,861 جرعة معززة.