تسجيل 355 إصابة جديدة بـ كورونا و162 حالة تعافٍ

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أعلنت وارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 834,422 حالة حتى الآن.
وأضافت وزارة الصحة أنها سجلت 162 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 819,597 حالة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة، ليبقى إجمالي الوفيات عند 9,631 حالة.
وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن 69,498,597 جرعة، بينهم 15,988,861 جرعة معززة.