تسرب غاز يودي بحياة 11 شخصًا في الهند

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كشفت تقارير عن مقتل 11 شخصًا بعد تسرب للغاز في الهند، حسبما أعلن مسؤول الأحد في حادثة صناعية جديدة في البلاد.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد وقع التسرب في منطقة جياسبورا، وهي منطقة صناعية في لوديانا بولاية البنجاب الشمالية.
وأفاد المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، بأن السلطات بحاجة لتحديد نوع الغاز الذي تسرب أو سبب التسريب.
وتابع بعد الحادث “قتل 11 شخصًا وهناك أربعة في المستشفى، عملية الإنقاذ تتواصل”.
وفي أغسطس الماضي، نُقلت 112 امرأة هندية على الأقل إلى المستشفى بعد تسرب غاز في مصنع للألبسة في جنوب البلاد.
ووفقًا لقناة إن دي تي في، فقد وقعت حادثة مماثلة في يونيو، في نفس المنطقة حيث فقدت 200 امرأة وعيها بعد تسرب غاز.
في عام 2020، لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم، وتم نقل المئات إلى المستشفى بعد تسرب غاز في مصنع كيماويات في فيساكاباتنام، وهي مدينة ساحلية صناعية في الولاية نفسها.
في 1984، تسرب 40 طنًّا من الغاز من مصنع لمبيدات الحشرات في بوبال (وسط) ما أسفر عن مقتل 3500 شخص غالبيتهم من المقيمين في مدن صفيح في محيط المنشأة، في أحد أسوأ الحوادث الصناعية في التاريخ.