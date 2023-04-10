تسريبات تكشف مواصفات هاتف آيفون 15 برو 

كشف موقع 9to5Mac التكنولوجي تسريبات جديدة تتعلق بهاتف iPhone 15 Pro المُرتقب طرحه، بما في ذلك العديد من المميزات التي سيأتي بها الهاتف الجديد، مثل الأزرار الموحدة للتحكم في الصوت، بالإضافة إلى زر لكتم الصوت من النوع الذي يُضغط عليه ليعمل، ولا يُحرَّك كما هو الوضع حاليًا.

وحصل الموقع على صور ثلاثية الأبعاد CAD للتصميم المرتقب لهاتف آيفون 15 برو، والذي أظهر أن الهاتف الجديد سيأتي بترقية كبيرة وخاصة فيما يتعلق بالهيكل الخارجي له، والذي يجري صنعه من مادة التيتانيوم مع تصميم ذي حواف مستديرة، وستكون هذه الحواف ملحوظة عند إمساك الجوال باليد على الرغم من كونها دقيقة جدًا، وربما تأتي هذه الترقية بسبب شكوى الكثير من المستخدمين من الحافات الحادة لهواتف آيفون الحالية.

مميزات هاتف آيفون 15 برو الجديد

بجانب ما سبق من إضافات جديدة للهاتف، فإن الصور المسربة تؤكد أن الشركة ستزيد من حجم قسم الكاميرات الخلفية في هاتف آيفون 15 برو، بالإضافة إلى أنه يشاع حسب ما أشار الموقع إلى أن جميع طرز آيفون 15 ستأتي مع منفذ (يو إس بي-سي) USB-C، وظهر في الصور الجديدة تصميم هذا المنفذ مكشوفًا.

ألوان وأبعاد جديدة

وسوف يتخلى الهاتف الجديد عن زر رفع مستوى الصوت وخفضه، ليستبدله بزر واحد يقوم بالمهمتين، حسب المكان الذي سيضغط عليه المستخدم، وتؤكد الصور المسربة هذا الأمر، وتكشف عن تصميم تلك الأزرار، بالإضافة إلى أنه سيأتي مع ألوان جديدة، وسيتم تقليل الحجم الإجمالي للشاشة والحافات، لتكون أبعاد آيفون 15 برو أصغر قليلًا، والذي يأتي بعرض 70.46 ملم وبطول 146.47 ملم مع سماكة 8.24 ملم، وذلك يختلف عن هاتف آيفون 14 برو الذي يأتي بعرض 71.45 ملم، وبطول 147.46 ملم، وبسماكة 7.84 ملم.

وستواصل آبل تضييق حافات الشاشة في هاتف آيفون 15 برو، إذ أن عرض الحافات المحيطة بالشاشة لن يتعدى في الهاتف المرتقب 1.55 ملم، بالإضافة إلى أن كلا الزجاجين الأمامي والخلفي يتميزان بانحناء دقيق للحافات أثناء تنقلهما بسلاسة إلى إطار التيتانيوم للجهاز.