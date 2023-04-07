تسريب وثائق سرية تكشف خطط واشنطن والناتو لدعم أوكرانيا

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كشف ممثل عن الإدارة العسكرية الأمريكية، أن البنتاجون يحقق في تسريب وثائق سرية تصف حالة الجيش الأوكراني وخطط أمريكا وحلف شمال الأطلسي الناتو لتقويته، وفقًا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
ووفقًا للصحيفة الأمريكية، فإن الوثائق مؤرخة أوائل مارس، وقنوات تليجرام الروسية الموالية للحكومة هي من نشرتها.
ولفتت إلى أن مسؤولي الإدارة الأمريكية يعملون على إزالة هذه الوثائق من الشبكات الاجتماعية، لكن حتى مساء الخميس لم ينجحوا في ذلك.
وتابعت سابرينا سينج، نائبة المتحدث باسم البنتاجون: “نحن على علم بما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم وزارتنا بدراسة الأمر”.
وتصف إحدى هذه الوثائق المنشورة، والتي تحمل علامة سري للغاية، حالة النزاع اعتبارًا من 1 مارس.
وتحتوي وثيقة أخرى، على ملخص لـ 12 لواء أوكراني قيد التشكيل، يبدو أن تسعة منها تم تدريبها وتزويدها من قبل الولايات المتحدة وحلفاء الناتو الآخرين.
ويُزعم أن الوثيقة تنص على أن ستة من هذه الألوية التسعة ستكون جاهزة بحلول 31 مارس، والباقي بحلول 30 إبريل.
كما تشير الوثيقة إلى الحاجة إلى أكثر من 250 دبابة و350 عربة قتال مشاة لهذه التشكيلات.