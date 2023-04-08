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بسبب مشاكل بالوصلة الجانبية

تسلا تستدعي أكثر من 400 سيارة بأمريكا

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٣ صباحاً
تسلا تستدعي أكثر من 400 سيارة بأمريكا
المواطن - فريق التحرير

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استدعت شركة تسلا أكثر من 400 مركبة (موديل 3) في الولايات المتحدة بسبب احتمال تفكك مثبتات الوصلة الجانبية للتعليق الأمامي.

مشاكل فنية

وستحكم تسلا صواميل الربط أو تغيرها لحل المشكلة التي ربما تسمح للوصلة الجانبية بالانفصال في السيارات التي جرى استدعاؤها موديلات 2018 و2019، وفقًا للإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة.

وأفادت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، بأن انفصال الرابط الجانبي ربما يغير نظام ارتصاص العجلات والمحاذاة، مما قد يترتب عليه انعدام الاستقرار وزيادة مخاطر وقوع حوادث.

وتابعت تسلا أن 25 طلب تعويض داخل الضمان وردها، ويوجد تقريران ميدانيان منذ يناير 2019 وكلها ذات صلة أو ربما تكون متصلة بالاستدعاء، لكن لم تردها تقارير بوقوع حوادث تصادم أو إصابات.

قرار الاستدعاء

جاء قرار الاستدعاء الجديد في توسيع لحملة استدعاء عام 2021 بسبب نفس المشكلة التي ظهرت في قرابة 2800 مركبة من طراز (موديل 3) أعوام من 2019 إلى 2021 ومركبات تسلا (موديل واي) عامي 2020 و2021.

وحدث ذلك الاستدعاء بعدما قالت تسلا: إنها صعدت 39 حالة إصلاح للخدمات ورد فيها أن إحدى أداتي إحكام ربط التعليق الجانبي، أو كلتيهما، إما متراخية أو مفقودة.

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