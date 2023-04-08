تسلا تستدعي أكثر من 400 سيارة بأمريكا لقطتان في مباراة الشباب أثارت غضب جماهير الهلال من أداء ماجد الشمراني السفير المعلمي: الدبلوماسية السعودية اليوم تمارس دورًا قياديًّا تحذير أمني عالي الخطورة حول بعض منتجات أبل رامون دياز عن الحكم ماجد الشمراني: تعيينه وسيلة لحرمان الهلال من لقب الدوري نخوة سيدات وأطفال تجاه امرأة تعرضت للإهانة بسبب وزنها الزائد ميلان يسقط بفخ التعادل السلبي أمام إمبولي عطر الكلام تحطم الأرقام القياسية بـ 6 شهادات من غينيس ترتيب دوري روشن بعد ثلاثية مباراة الهلال والشباب سلطان بن سلمان: حملات العمل الخيري وفرت العلاج لـ 4 آلاف طفل معاق سنويًّا
استدعت شركة تسلا أكثر من 400 مركبة (موديل 3) في الولايات المتحدة بسبب احتمال تفكك مثبتات الوصلة الجانبية للتعليق الأمامي.
وستحكم تسلا صواميل الربط أو تغيرها لحل المشكلة التي ربما تسمح للوصلة الجانبية بالانفصال في السيارات التي جرى استدعاؤها موديلات 2018 و2019، وفقًا للإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة.
وأفادت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، بأن انفصال الرابط الجانبي ربما يغير نظام ارتصاص العجلات والمحاذاة، مما قد يترتب عليه انعدام الاستقرار وزيادة مخاطر وقوع حوادث.
وتابعت تسلا أن 25 طلب تعويض داخل الضمان وردها، ويوجد تقريران ميدانيان منذ يناير 2019 وكلها ذات صلة أو ربما تكون متصلة بالاستدعاء، لكن لم تردها تقارير بوقوع حوادث تصادم أو إصابات.
جاء قرار الاستدعاء الجديد في توسيع لحملة استدعاء عام 2021 بسبب نفس المشكلة التي ظهرت في قرابة 2800 مركبة من طراز (موديل 3) أعوام من 2019 إلى 2021 ومركبات تسلا (موديل واي) عامي 2020 و2021.
وحدث ذلك الاستدعاء بعدما قالت تسلا: إنها صعدت 39 حالة إصلاح للخدمات ورد فيها أن إحدى أداتي إحكام ربط التعليق الجانبي، أو كلتيهما، إما متراخية أو مفقودة.