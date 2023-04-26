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ضمن منافسات الدوري المحلي

تشابه ظروف الهلال وأوراوا قبل النهائي الآسيوي

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٤ مساءً
تشابه ظروف الهلال وأوراوا قبل النهائي الآسيوي
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الهلال وأراوا ريد دايموندز الياباني ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، في ظل الصراع القوي بينهما للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

الهلال وأوراوا هذا الموسم

وتتشابه ظروف الهلال وأوراوا هذا الموسم، حيث يُعانيان من تذبذب النتائج في الدوري المحلي قبل مباراتهما المرتقبة في دوري أبطال آسيا، ما يزيد من صعوبة المواجهة النهائية.

نادي الهلال - الهلال وأوراوا
لاعبو الزعيم

 

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 49 نقطة من الفوز 14 مرة، والتعادل 7 مرات، وخسر 4 مرات، وسجل 45 هدفًا واستقبل 23 هدفًا.

على الجانب الآخر، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الياباني برصيد 17 نقطة من الفوز 5 مرات، والتعادل مرتين والخسارة مثلهما، وسجل 13 هدفًا، واهتزت شباكه 8 مرات.

أوراوا
لاعبو أوراوا – المصدر @REDSOFFICIAL

النهائي الآسيوي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد أوراوا في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، مساء يوم السبت المقبل، في العاصمة الرياض، على أن تُقام مواجهة الإياب في اليابان، يوم 6 مايو المقبل.

وكان الزعيم قد نجح في التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما اكتسح الدحيل القطري بسبعة أهداف دون رد، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا بعد تجاوزه عقبة جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بركلات الترجيح.

الهلال وأوراوا
لاعبو الفريقين
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