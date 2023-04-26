تشابه ظروف الهلال وأوراوا قبل النهائي الآسيوي

تترقب الجماهير مباراة الهلال وأراوا ريد دايموندز الياباني ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، في ظل الصراع القوي بينهما للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

الهلال وأوراوا هذا الموسم

وتتشابه ظروف الهلال وأوراوا هذا الموسم، حيث يُعانيان من تذبذب النتائج في الدوري المحلي قبل مباراتهما المرتقبة في دوري أبطال آسيا، ما يزيد من صعوبة المواجهة النهائية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 49 نقطة من الفوز 14 مرة، والتعادل 7 مرات، وخسر 4 مرات، وسجل 45 هدفًا واستقبل 23 هدفًا.

على الجانب الآخر، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الياباني برصيد 17 نقطة من الفوز 5 مرات، والتعادل مرتين والخسارة مثلهما، وسجل 13 هدفًا، واهتزت شباكه 8 مرات.

النهائي الآسيوي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد أوراوا في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، مساء يوم السبت المقبل، في العاصمة الرياض، على أن تُقام مواجهة الإياب في اليابان، يوم 6 مايو المقبل.

وكان الزعيم قد نجح في التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما اكتسح الدحيل القطري بسبعة أهداف دون رد، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا بعد تجاوزه عقبة جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بركلات الترجيح.