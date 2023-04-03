4 شروط تُعيد ليونيل ميسي إلى برشلونة خدمات مميزة للمعتمرين العراقيين بمنفذ جديدة عرعر تشادي و3 مواطنين في قبضة الأمن لارتكابهم حوادث سرقة وظائف شاغرة في مشروع القدية وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 3 مدن كوزمين يستهدف الفوز الثالث مع ضمك مغربي يقصي متخصصًا بالقراءات السبع من طريق نهائي عطر الكلام الدفاع المدني في الميدان لخدمة ضيوف الرحمن مسجد الريّان يبوح بتاريخٍ قديم لمساجد جازان الأثرية
ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مقيم من الجنسية التشادية و3 مواطنين لسرقتهم مركبات واستخدامها في حوادث سلب.
وحسب بيان الأمن العام، تم استرداد 14 مركبة مسروقة وإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.