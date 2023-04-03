تشادي و3 مواطنين في قبضة الأمن لارتكابهم حوادث سرقة

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مقيم من الجنسية التشادية و3 مواطنين لسرقتهم مركبات واستخدامها في حوادث سلب.

وحسب بيان الأمن العام، تم استرداد 14 مركبة مسروقة وإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.