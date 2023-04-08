تشاد تمهل السفير الألماني 48 ساعة لمغادرة البلاد

أعلنت حكومة تشاد، في بيان، الجمعة، أنها أمرت السفير الألماني جوردون كريكه بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة، دون ذكر سبب محدد للطرد.

وغردت وزارة الإعلام التشادية عبر “تويتر”، قائلة: قرار الحكومة هذا مدفوع بالموقف الذي يفتقر للكياسة وعدم احترام التقاليد الدبلوماسية.