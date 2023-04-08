مدرب الشباب: سبب واحد جعلنا نهزم الهلال بثلاثية تشاد تمهل السفير الألماني 48 ساعة لمغادرة البلاد تسلا تستدعي أكثر من 400 سيارة بأمريكا لقطتان في مباراة الشباب أثارت غضب جماهير الهلال من أداء ماجد الشمراني السفير المعلمي: الدبلوماسية السعودية اليوم تمارس دورًا قياديًّا تحذير أمني عالي الخطورة حول بعض منتجات أبل رامون دياز عن الحكم ماجد الشمراني: تعيينه وسيلة لحرمان الهلال من لقب الدوري نخوة سيدات وأطفال تجاه امرأة تعرضت للإهانة بسبب وزنها الزائد ميلان يسقط بفخ التعادل السلبي أمام إمبولي عطر الكلام تحطم الأرقام القياسية بـ 6 شهادات من غينيس
أعلنت حكومة تشاد، في بيان، الجمعة، أنها أمرت السفير الألماني جوردون كريكه بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة، دون ذكر سبب محدد للطرد.
وغردت وزارة الإعلام التشادية عبر “تويتر”، قائلة: قرار الحكومة هذا مدفوع بالموقف الذي يفتقر للكياسة وعدم احترام التقاليد الدبلوماسية.