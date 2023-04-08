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دون ذكر سبب محدد للطرد

تشاد تمهل السفير الألماني 48 ساعة لمغادرة البلاد

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٩ صباحاً
تشاد تمهل السفير الألماني 48 ساعة لمغادرة البلاد
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت حكومة تشاد، في بيان، الجمعة، أنها أمرت السفير الألماني جوردون كريكه بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة، دون ذكر سبب محدد للطرد.

وغردت وزارة الإعلام التشادية عبر “تويتر”، قائلة: قرار الحكومة هذا مدفوع بالموقف الذي يفتقر للكياسة وعدم احترام التقاليد الدبلوماسية.

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