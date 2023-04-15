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متحدثًا عن مواجهة خيتافي غدًا في الدوري الإسباني

تشافي: برشلونة سيواجه فريقاً عدوانياً

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٨ مساءً
تشافي: برشلونة سيواجه فريقاً عدوانياً
المواطن - فريق التحرير

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تحدث المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة عن مواجهة خيتافي غدًا في الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد: “البارشا سيواجه فريقاً عدوانياً وشرساً، حصدوا عدة نقاط في ملعبهم، أعتقد أن المباراة ستكون صعبة للغاية”.

وتابع: ” نريد الفوز بالدوري، ونحن نعتمد على أنفسنا من أجل حسم اللقب، وفي الأسبوع القادم، سيعود معظم المصابين في صفوف البارشا، كان من الممكن عودتهم حاليًا لكننا أردنا إراحتهم”.

وواصل تشافي قائلًا: “تحدثت مع إدارة برشلونة حول تجديد العقد الأمور جميعها تسير على ما يُرام، والآن نركز في الدوري ثم نتحدث عن تجديد العقد في وقت لاحق”.

برشلونة متصدر الترتيب

وقبل مباراة الغد، يتواجد برشلونة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، أما خيتافي فمتواجد في المركز الـ15 برصيد 30 نقطة.

وكانت مباريات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني، انطلقت أمس الجمعة بفوز رايو فاليكانو على أوساسونا بهدفين لهدف، بينما تُقام اليوم 4 مباريات في الدوري الإسباني وهم ” فياريال ضد بلد الوليد، ريال سوسيداد ضد أتلتيك بيلباو، ريال بيتيس ضد إسبانيول، ريال مدريد وقاديش”.

ونجح بلد الوليد قبل قليل في الفوز على فياريال بهدفين لهدف في الجولة الـ29.

ومع مباراة خيتافي ضد برشلونة، تُقام غدًا 3 مباريات في الجولة الـ29 من الدوري الإسباني وهم ” جيرونا ضد إلتشي، أتلتيكو مدريد ضد ألميريا، فالنسيا ضد إشبيلية”.

وتُختتم مباريات الجولة الـ29، بعد غدًا الاثنين بلقاء بين سيلتا فيجو وريال مايوركا.

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