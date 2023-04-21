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بعد اقترابه من برشلونة في الصيف

تشافي يستشير 4 لاعبين بشأن عودة ميسي

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤١ مساءً
تشافي يستشير 4 لاعبين بشأن عودة ميسي
المواطن - فريق التحرير

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تواصل إدارة نادي برشلونة العمل في جميع الاتجاهات، تمهيدًا للعودة المحتملة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف الفريق الكتالوني في الصيف المقبل.

نهاية عقد ميسي مع باريس

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وارتبط اسمه بالعودة إلى برشلونة، بالإضافة إلى وجود اهتمام الهلال وأندية أمريكية بضمه، خاصة أن التعاقد معه سيكون في صفقة انتقال حر.

ليونيل ميسي
النجم الأرجنتيني – المصدر @PSG_English

تشافي يستطلع رأي النجوم

وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية: “مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز تحدث مع 4 من نجوم الفريق، لاستطلاع رأيهم بشأن موقفهم من عودة ميسي، ومشاركة أفكاره معهم بشأن الدور المحدد لميسي مع الفريق مستقبلًا”.

وأضافت: “تشافي تحدث بشكل خاص مع الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، الذي عانى بالفعل من بعض المواقف المتوترة مع النجم الأرجنتيني، لكنه رحب بعودة ليونيل ليكون برشلونة أكثر قوة وقدرة على المنافسة”.

ليونيل ميسي
النجم الأرجنتيني – المصدر @PSG_English

وتابعت: “عثمان ديمبيلي مقتنع بأن عودة ليونيل خبر ممتاز، لأن النجم الأرجنتيني سيمثل الضلع الرابع في ماسة رباعية بمنتصف الملعب، وكرر روبرت ليفاندوفسكي ما قاله سابقًا بأن (ليو هو اللاعب الذي يحلم أي مهاجم باللعب معه)”.

وجاء في ختام تقرير الصحيفة الكتالونية: “سيرجيو بوسكيتس، قائد الفريق الكتالوني، أكد أنه على استعداد للاستمرار موسم آخر مع الفريق، ليتطور مجددًا برفقة ليونيل”.

ليونيل ميسي
النجم الأرجنتيني – المصدر @PSG_arab
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