تشكل سحابة من الدخان السام في سماء ألمانيا

تشكلت سحابة من الدخان السام في سماء مدينة هامبورغ في ألمانيا، عقب اندلاع حريق كبير في أحد المستودعات، في منطقة روتنبرغ سورت.



حريق شديد الخطورة

ووفقًا لصحيفة Spiegel الألمانية، شب حريق ضخم في مستودعين، وتم تحذير سكان المنطقة من المخاطر الناجمة عن الحريق وما سينتج عنه من غازات سامة مشبعة بالمواد الكيميائية، وطالبت السلطات الألمانية المواطنين بأخذ الحيطة والحذر، وإغلاق النوافذ والأبواب وإغلاق أجهزة التهوية والتكييف، وتم تصنيف الحريق والدخان الناجم عنه بأنه شديد الخطورة.

ورجحت إذاعة NDR، وفقًا للبيانات الأولية، أن المواد الناتجة عن الحريق يمكن أن تكون كبريتيد الهيدروجين.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن وسط مدينة هامبورغ معتم تمامًا بسبب السحابة السامة، وحتى الآن، لم تتمكن فرقة الإطفاء من تقديم أي معلومات حول كيفية حدوث الحريق الكبير، ومع ذلك، وفقًا للمعلومات الأولية، فقد تسربت العديد المواد الكيميائية وتفاعلت معًا وانفجرت في موقع توقف الشاحنات.

وقال المتحدث باسم إدارة مكافحة الحرائق: هذه حقًا عملية غير عادية وصعبة، وافترض أن أعمال الإطفاء التي يشارك فيها حوالي 210 فريق خدمات من الطوارئ، ستستمر طوال اليوم، عندها فقط يمكن للشرطة أن تبدأ تحقيقاتها بشأن الحرائق.

كما أثر الحريق على حركة القطارات حيث تم إيقاف خدمات القطارات بين هامبورغ وبوشن.