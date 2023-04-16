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في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية

تشكيلة الشباب لمواجهة القوة الجوية العراقي

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٤ مساءً
تشكيلة الشباب لمواجهة القوة الجوية العراقي
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدرب الإسباني فيسنتي مورينو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الشباب عن تشكيلة فريقه لمواجهة نادي القوة الجوية العراقي في إياب الدور التمهيدي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وجاء تشكيل الليث مكونًا من: “كيم سيونج جيو في حراسة المرمى، فواز الصقور، كريتشوفياك، إياجو سانتوس، متعب الحربي، رياض شراحيلي، حسين القحطاني، إيفر بانيجا، كريستيان جوانكا، آرون بويندزا، كارلوس جونيور”.

نتيجة لقاء الذهاب

وكان لقاء الذهاب أُقيم يوم 13 مارس الماضي، حيث تعادل الفريقان بهدف لكل منهما فسجل لليث اللاعب آرون سالم وسجل لفريق القوة الجوية، اللاعب كرار نبيل.

وتُعد مباراة الشباب ضد القوة الجوية اليوم هي السادسة بين الفريقين، حيث سبق وتقابلا 4 مرات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، بجانب مواجهة الذهاب في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

الشباب والقوة الجوية

تفوق كبير لـ الشباب

وشهدت المواجهات السابقة تفوقًا لليوث، حيث حقق الفوز 3 مرات، وتعادلا إيجابيًا، وذلك في دوري أبطال آسيا.

ويسعى الشباب لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز في المباراة، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي القوة الجوية لمواصلة مشواره وخطف بطاقة التأهل إلى الدوري التالي.

ويواجه المتأهل من مباراة اليوم، الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشرين السوري ذهابًا وإيابًا، على أن ينضم الصاعد منهما إلى المجموعة الثالثة في البطولة، والتي تضم؛ النصر، الزمالك المصري، وفريقًا آخر لم يُحدد.

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