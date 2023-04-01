تشكيلة الهلال لمواجهة الخليج

كشف المدرب الأرجنتيني رامون دياز عن تشكيلة الفريق الكروي الأول بـ الهلال لمواجهة نادي الخليج في الجولة الـ16 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل أزرق الرياض مكونًا من: ” عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، جانج هيون سو، خليفة الدوسري، محمد البريك، جوستافو كويلار، محمد كنو، أندري كاريلو، ميشايل ديلجادو، موسى ماريجا، أوديون إيجالو”.

الهلال رابع الترتيب

وقبل انطلاق المباراة، يتواجد أزرق الرياض في المركز الرابع في ترتيب دوري روشن برصيد 39 نقطة، أما نادي الخليج فيتواجد في المركز الـ15 ” قبل الأخير” برصيد 17 نقطة.

ويغيب عن الهلال في لقاء الخليج، اللاعب سالم الدوسري وذلك بعد إصابته في مفصل القدم جراء مشاركته الأخيرة مع المنتخب السعودي في معسكر جدة في توقف شهر مارس الدولي.

المباريات المتبقية في رمضان

وبعد مباراة الخليج، سيخوض أزرق الرياض 5 مباريات في شهر رمضان المبارك وهم الفيحاء يوم 13 رمضان، الشباب يوم 16 رمضان، الطائي يوم 19 رمضان، الباطن يوم 23 رمضان، النصر يوم 27 رمضان، بمعدل مباراة كل 3 أيام.

وانتقدت الجماهير الزرقاء توزيع مباريات أزرق الرياض بهذا الضغط وفي مدة قصيرة في شهر واحد، قائلين بأن ضغط المباريات هدفه عرقلة الهلال وعدم منحه الفرصة المتكافئة مثل بقية الفرق للفوز بلقب دوري روشن في الموسم الحالي.