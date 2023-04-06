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في الجولة الـ22 من دوري روشن

تشكيلة مباراة الفتح والخليج

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٥ مساءً
تشكيلة مباراة الفتح والخليج
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدربان، اليوناني جورجيوس دونيس والبرتغالي بيدرو إيمانويل عن تشكيلة مباراة الفتح والخليج التي تنطلق بعد قليل ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

تشكيل الفريقين

وجاءت تشكيلة نادي الفتح مكونة من: ” رينيه جاكوب في حراسة المرمى، أحمد الجليدان، فران فليث، مروان سعدان، توفيق بو حيمد، بيتروس، سفيان بن دبكة، مراد باتنا، كريستيان تيو، خالد الغنام، فراس البريكان”.

أما تشكيلة نادي الخليج فجاءت مكونة من: “مروان الحيدري، عمر العودة، محمد خبراني، بيدرو أمارال، لوكاس سوزا، سوكول تسيكاليشي، أندريه بوكو، إيزوتشوكو أنتوني، أحمد الزين، فابيو مارتينيز، حمد العبدان”.

وتبدأ المباراة مساء اليوم في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية وتُنقل عبر قناة SSC ومنصة Shahid Vip.

ترتيب دوري روشن قبل مباراة الفتح والخليج

وقبل مباراة اليوم، يتواجد نادي الاتحاد في الصدارة برصيد 53 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 52 نقطة، الهلال ثالثًا برصيد 45 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 44 نقطة.

التعاون خامسًا برصيد 36 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 32 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 28 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 27 نقطة، الرائد تاسعًا برصيد 26 نقطة، الفيحاء عاشرًا برصيد 24 نقطة.

وفي المركز الـ11 في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، يتواجد نادي أبها برصيد 24 نقطة، الاتفاق في المركز الـ12 برصيد 23 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة، الخليج في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد 17 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 12 نقطة.

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