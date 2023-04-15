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تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الفيصلي

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٢ مساءً
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الفيصلي
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق بطولة دوري يلو، مباراة الأهلي والفيصلي التي تُقام اليوم السبت، وذلك في الجولة الـ26 من البطولة والمؤجلة بين الفريقين.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة وتُنقل عبر “القناة الرياضية السعودية”.

وقبل إقامة المباراة، يتواجد الراقي في صدارة دوري يلو برصيد 58 نقطة، أما الفيصلي فيتواجد في المركز الخامس برصيد 43 نقطة.

تشكيل الأهلي المتوقع

وسيكون تشكيل الراقي المتوقع مكونًا من: ” محمد الربيعي، ريان حامد، باستوس، نايف كريري، إبراهيم الزبيدي، هشام فايق، ميليسي، زياد الجهني، هيثم عسيري، مودو بارو، حسن العلي، هيثم عسيري”.

وكان الأهلي تفوق على فريق العين بهدف دون رد في الجولة الـ28 من البطولة، يوم الاثنين الماضي، بينما فاز الفيصلي على العربي يوم الثلاثاء الماضي بهدفين دون رد في الجولة الـ28.

 

 

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