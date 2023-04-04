تشكيل الهلال لمواجهة الفيحاء في دوري روشن

كشف المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال، عن تشكيلة الفريق لمواجهة الفيحاء في الجولة الـ17 والمؤجلة بين الفريقين في دوري روشن السعودي.

أوراق الهلال لمواجهة الفيحاء

وجاء تشكيل أزرق الرياض مكونًا من: “عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، خليفة الدوسري، علي البليهي، محمد البريك، جوستافو كويلار، محمد كنو، أندري كاريلو، ميشايل ديلجادو، موسى ماريجا، أوديون إيجالو”.

وسيدير الحكم عبدالله الخربوش مباراة الفيحاء والهلال المؤجلة من الجولة الـ17، وسيعاونه كل من هشام الرفاعي ومحمد المطرودي وسيكون محمد العمري حكمًا رابعًا، ومحمد الهويش حكمًا للفيديو، وسعد الشبرمي مساعدًا لحكم الفيديو.

ترتيب دوري روشن

وقبل انطلاق مباريات الثلاثاء، يتواجد الاتحاد في صدارة دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 49 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 44 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 42 نقطة ويتبقى له فقط مباراة مؤجلة.

التعاون خامسًا برصيد 35 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 32 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 28 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 26 نقطة، الرائد تاسعًا برصيد 25 نقطة، الفيحاء عاشرًا برصيد 24 نقطة، الاتفاق في المركز الـ11 برصيد 23 نقطة، أبها في المركز الـ12 برصيد 23 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة، الخليج في المركز الـ15 في ترتيب دوري روشن برصيد 17 نقطة، الباطن في المركز الـ16 برصيد تسع نقاط.