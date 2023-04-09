تشكيل حكومة كويتية جديدة برئاسة أحمد نواف الصباح

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أصدرت الكويت، اليوم الأحد، مرسومًا أميريًا بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.
وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي أحمد نواف الصباح قد رفع في 24 يناير الماضي كتاب استقالة الحكومة إلى ولي العهد مشعل الأحمد الصباح.
وبعد يومين صدر أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الصباح والوزراء، على أن يستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
وتبع ذلك إصدار دولة الكويت أمراً أميرياً في 5 مارس 2023، بتعيين أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.