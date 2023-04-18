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بالجولة الـ25 بدوري روشن

تشكيل ديربي الهلال والنصر

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٠ مساءً
تشكيل ديربي الهلال والنصر
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدربان، الأرجنتيني رامون دياز والكرواتي دينكو تشكيلة ديربي الهلال والنصر في الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الهلال والنصر

وجاء تشكيل نادي الهلال مكونًا من: ” عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، محمد البريك، جانج هيون سو، محمد جحفلي، سعود عبدالحميد، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، أندري كاريلو، موسى ماريجا، ميشايل ديلجادو، أوديون إيجالو”.

أما تشكيل نادي النصر الضيف فجاء مكونًا من: ” نواف العقيدي في حراسة المرمى، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، ألفارو جونزاليس، جيسلان كونان، عبدالمجيد الصليهم، لويز جوستافو، أيمن يحيى، عبدالرحمن غريب، أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو”.

حكم الديربي

وسيدير الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير، مباراة ديربي الهلال والنصر ويعاونه كل من مواطنه ستيوارت بارت والإنجليزي سيمون بينيت وسيكون خالد الطريس حكمًا رابعًا، ودارين إنجلاند من إنجلترا حكمًا للفيديو، بينما سعد السبيعي مساعدًا لحكم الفيديو.

تشكيل الهلال لمواجهة النصر

وسبق للحكم مايكل أوليفير إدارة مباراة السعودية والمكسيك في نهائيات كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر.

وتنطلق المباراة مساء اليوم في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض.

وتُنقل المباراة عبر قنوات SSC1 SD وSSC1 HD ومنصة شاهد.

تشكيل النصر لمواجهة الهلال

نتيجة الدور الأول

وكان لقاء الدور الأول انتهى بالتعادل بنتيجة 2/ 2 يوم 26 ديسمبر الماضي، حيث سجل لـ الهلال كل من سالم الدوسري وأودسون إيجالو، بينما سجل لـ النصر كل من تاليسكا وعبدالرحمن غريب.

وقبل ديربي الهلال والنصر اليوم، يتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 56 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 53 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 50 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 46 نقطة.

الفتح خامسًا برصيد 38 نقطة، التعاون سادسًا برصيد 37 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 29 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 28 نقطة، الاتفاق تاسعًا في ترتيب دوري روشن برصيد 27 نقطة، أبها عاشرًا برصيد 27 نقطة.

الرائد في المركز الـ11 برصيد 26 نقطة، الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 25 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 18 نقطة، الخليج في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد 17 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 15 نقطة في ترتيب دوري روشن.

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