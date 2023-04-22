Icon

تشكيل ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيغو Icon زلزال عنيف بقوة 6.2 درجات يضرب سواحل إندونيسيا Icon التشكيل الرسمي لقمة الأهلي والرجاء المغربي Icon استئناف خدمة النقل العام في المدينة المنورة عبر 5 مسارات Icon اجتماع مرتقب بين ممثلي الهلال وميسي Icon مشاهد لجريان سيول وادي قرن بالسيل الكبير Icon محرز يقود مانشستر سيتي لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon روسيا تطرد أكثر من 20 دبلوماسياً ألمانياً Icon بايرن ميونيخ يواصل التراجع ويخسر بثلاثية ضد ماينز Icon أكثر الحراس حفاظًا على نظافة الشباك بالدوري السعودي للمحترفين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الدوري الإسباني

تشكيل ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيغو

السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٠ مساءً
تشكيل ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيغو
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن تشكيل المرينغي لمباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيغو في الدوري الإسباني الممتاز، التي ستُقام، مساء اليوم السبت.

ريال مدريد ضد سيلتا فيغو

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد سيلتا فيغو على ملعب “سانتياجو برنابيو”، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقبل مباراة اليوم، يحتل المرينغي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 62 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتا فيغو في المركز الـ12 برصيد 36 نقطة.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

تشكيل الريال لمباراة اليوم

ودفع أنشيلوتي بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيغو، أملًا في تحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط، لتقليص الفارق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة المتصدر بـ73 نقطة، في انتظار تعثره غدًا أمام أتلتيكو مدريد.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadriden

وجاء تشكيل المرينغي في مباراة اليوم ضد سيلتا فيغو، كالتالي؛ تيبو كورتوا، ناتشو، رودريجو، إيدير ميليتاو، إدواردو كامافينجا، أوريلين تشواميني، داني سيباسيوس، فيدي فالفيردي، فينيسيوس جونيور، ماركو أسينسيو وكريم بنزيما.

ريال مدريد ضد سيلتا فيغو
تشكيل الريال – المصدر @realmadriden
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أنشيلوتي مرشح لتدريب تشيلسي
الرياضة

أنشيلوتي مرشح لتدريب تشيلسي

الرياضة
انخفاض خسائر “الباحة” 11% إلى 8 ملايين ريال
السوق

انخفاض خسائر “الباحة” 11% إلى 8 ملايين...

السوق
قصة اعتزال تركي الضبعان كرة القدم بسبب والده
الرياضة

قصة اعتزال تركي الضبعان كرة القدم بسبب...

الرياضة
جلد سمكة لعلاج ضحايا الحروق الشديدة
صحة وطب‎

جلد سمكة لعلاج ضحايا الحروق الشديدة

صحة وطب‎
اندلاع حريق في المصلى القبلي جراء اقتحام المسجد الأقصى
العالم

اندلاع حريق في المصلى القبلي جراء اقتحام...

العالم
المناطق الاقتصادية فرص تنموية ضخمة للشركات المحلية والعالمية
أخبار رئيسية

المناطق الاقتصادية فرص تنموية ضخمة للشركات المحلية...

أخبار رئيسية
خليل الزياني يكشف سبب معاناته الاتفاق
الرياضة

خليل الزياني يكشف سبب معاناته الاتفاق

الرياضة
ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض يروي عطش الصائمين
السعودية اليوم

ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض...

السعودية اليوم