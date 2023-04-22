تشكيل ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيغو

أعلن المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن تشكيل المرينغي لمباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيغو في الدوري الإسباني الممتاز، التي ستُقام، مساء اليوم السبت.

ريال مدريد ضد سيلتا فيغو

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد سيلتا فيغو على ملعب “سانتياجو برنابيو”، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقبل مباراة اليوم، يحتل المرينغي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 62 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتا فيغو في المركز الـ12 برصيد 36 نقطة.

تشكيل الريال لمباراة اليوم

ودفع أنشيلوتي بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيغو، أملًا في تحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط، لتقليص الفارق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة المتصدر بـ73 نقطة، في انتظار تعثره غدًا أمام أتلتيكو مدريد.

وجاء تشكيل المرينغي في مباراة اليوم ضد سيلتا فيغو، كالتالي؛ تيبو كورتوا، ناتشو، رودريجو، إيدير ميليتاو، إدواردو كامافينجا، أوريلين تشواميني، داني سيباسيوس، فيدي فالفيردي، فينيسيوس جونيور، ماركو أسينسيو وكريم بنزيما.