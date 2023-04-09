تشكيل قمة ليفربول ضد أرسنال

أعلن المديران الفنيان، يورجن كلوب وميكيل أرتيتا عن التشكيل الرسمي لقمة ليفربول ضد أرسنال ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ليفربول ضد أرسنال

ومن المقرر أن يلعب ليفربول ضد أرسنال، اليوم الأحد عند الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 72 نقطة، فيما يقع ليفربول في المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول التي أُقيمت على ملعب الإمارات، قد انتهت بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال بنتيجة 3\2، سجلهم مارتينيلي وهدفين لبوكايو ساكا، وأحرز ثنائية ليفربول، داروين نونيز وفيرمينيو.

تشكيل المباراة

وجاء تشكيل الريدز في مباراة ليفربول ضد أرسنال اليوم، كالتالي؛ أليسون بيكر، ألكسندر أرنولد، كوناتي، فيرجيل فان دايك، روبرتسون، فابينيو، هندرسون، جونز، جوتا، جاكبو ومحمد صلاح.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال كالتالي؛ رامسديل، بن وايت، روب هولدينغ، غابرييل، زينشينكو، توماس بارتي، مارتين أوديجارد، ساكا، مارتينيلي وجيسوس.