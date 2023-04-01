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ضمن منافسات الدوري الإنجليزي

تشكيل قمة مانشستر سيتي وليفربول

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢١ مساءً
تشكيل قمة مانشستر سيتي وليفربول
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المديران الفنيان بيب غوارديولا ويورجن كلوب، عن التشكيل الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي وليفربول، التي ستنطلق، بعد قليل.

مباراة مانشستر سيتي وليفربول

ومن المقرر أن يلعب مانشستر سيتي وليفربول، بعد قليل، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ويطمح كل منهما للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

مانشستر سيتي
لاعبو السيتي – المصدر @ManCity

وقبل قمة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 61 نقطة، فيما يقع ليفربول في المركز السادس بـ42 نقطة.

ليفربول
لاعبو ليفربول – المصدر @LFC

تشكيل مباراة اليوم

وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، كالتالي؛ إيدرسون مورايس، جون ستونز، مانويل أكانجي، روبن دياز، ناثان أكي، رودري، جوندوجان، كيفين دي بروين، رياض محرز، جريليش وألفاريز.

مانشستر سيتي ضد ليفربول
تشكيل مانشستر سيتي – المصدر @ManCity

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الريدز في مباراة مانشستر سيتي وليفربول، كالتالي؛ أليسون بيكر، ألكسندر أرنولد، كوناتي، فيرجيل فان دايك، روبرتسون، فابينيو، هندرسون، إيليوت، جوتا، جاكبو ومحمد صلاح.

ليفربول
تشكيل ليفربول – المصدر @LFC
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