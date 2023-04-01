تشكيل قمة مانشستر سيتي وليفربول

أعلن المديران الفنيان بيب غوارديولا ويورجن كلوب، عن التشكيل الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي وليفربول، التي ستنطلق، بعد قليل.

مباراة مانشستر سيتي وليفربول

ومن المقرر أن يلعب مانشستر سيتي وليفربول، بعد قليل، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ويطمح كل منهما للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

وقبل قمة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 61 نقطة، فيما يقع ليفربول في المركز السادس بـ42 نقطة.

تشكيل مباراة اليوم

وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، كالتالي؛ إيدرسون مورايس، جون ستونز، مانويل أكانجي، روبن دياز، ناثان أكي، رودري، جوندوجان، كيفين دي بروين، رياض محرز، جريليش وألفاريز.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الريدز في مباراة مانشستر سيتي وليفربول، كالتالي؛ أليسون بيكر، ألكسندر أرنولد، كوناتي، فيرجيل فان دايك، روبرتسون، فابينيو، هندرسون، إيليوت، جوتا، جاكبو ومحمد صلاح.