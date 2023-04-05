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في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

تشكيل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤١ مساءً
تشكيل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدربان تشافي هيرنانديز والإيطالي كارلو أنشيلوتي، تشكيلة مباراة برشلونة وريال مدريد التي تنطلق بعد قليل في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم موسم 2022/2023.

برشلونة وريال مدريد

وجاء تشكيل برشلونة صاحب الأرض مكونًا من: ” تير شتيجن في حراسة المرمى، أراوخو، سيرخيو بوسكيتس، ليفاندوفسكي، ماركوس ألونسو، فرانك كيسيه، سيرجي روبيرتو، رافينيا، كوندي، بالدي، جافي”.

أما تشكيل ريال مدريد فجاء مكونًا من: ” كورتوا في حراسة المرمى، كارفخال، ميليتاو، ألابا، كروس، بنزيما، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، فينسيوس جونيور، رودريجو”.

وكان لقاء الذهاب بين برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، أُقيم بين الفريقين يوم 2 مارس الماضي، وانتهى بفوز برشلونة في ملعب ” سانتياجو بيرنابيو” بهدف دون رد، أحرزه اللاعب إيدر ميليتاو مدافع ريال مدريد بالخطأ في مرماه.

برشلونة لمواجهة ريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

فوزان متتاليان

وفي يوم 19 مارس الماضي، عاد البارشا ليفوز مجددًا على ريال مدريد في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني بنتيجة 2-1 في المباراة التي أُقيمت على ملعب الكامب نو.

وكان ريال مدريد تقدم بالهدف الأول في الدقيقة التاسعة بعد أن سجل اللاعب الأوروجوياني أروخو مدافع برشلونة هدفًا بالخطأ في مرماه.

تشكيلة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

ثم ظل برشلونة يُقاتل، حتى تمكن اللاعب الإسباني سيرجي روبيرتو من إحراز هدف التعادل للنادي الكتالوني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، نجح نادي برشلونة في إحراز الهدف الثاني وهدف الفوز القاتل عبر اللاعب الإيفواري فرانك كيسيه في الدقيقة الـ92.

 

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