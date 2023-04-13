تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة إشبيلية في الدوري الأوروبي

كشف المدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن تشكيلة فريقه لمواجهة إشبيلية الإسباني في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم موسم 2022/2023.

تشكيل مانشستر يونايتد

وجاء تشكيل مان يونايتد مكونًا من: ” دي خيا في حراسة المرمى، مارتينيز، برونو فيرنانديز، مارسيال، مالاسيا، سابيتزر، كاسيميرو، فاران، أنتوني، سانشو، وان بيساكا”.

أما تشكيل نادي إشبيلية فجاء مكونًا من: “ياسين بونو، مونتييل، نيانزو، ماراكاو، أكونيا، فيرناندو، جوديلج، راكيتيتش، أوكامبوس، أوليفرت، لاميلا”.

وتنطلق المباراة بعد قليل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأولد ترافورد في مدينة مانشستر الإنجليزية، كما تُنقل المباراة عبر قنوات

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