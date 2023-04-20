تشكيل مباراة إشبيلية ضد مان يونايتد

كشف المدربان الإسباني خوسيه مينديليبار والهولندي إيريك تين هاج تشكيلة فريقي إشبيلية ومانشستر يونايتد في إياب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم موسم 2022/2023.

وجاء تشكيل إشبيلية مكونًا من: “ياسين بونو في حراسة المرمى، خيسوس نافاس، بادي، ماركاو، أكونيا، جوديلج، فيرناندو، راكيتيتش، أوكامبوس، لاميلا، يوسف النصيري”.

أما تشكيل مانشستر يونايتد فجاء مكونًا من: “دي خيا في حراسة المرمى، لينديلوف، هاري ماجواير، مارسيال، إيركسن، سابيتزر، كاسيميرو، دالوت، أنتوني، سانشو، وان بيساكا”.

إشبيلية ضد مان يونايتد

وتنطلق مباراة إشبيلية ضد مان يونايتد في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في إسبانيا كما تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH, BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM , ARENA SPORT 7 HD CROATIA, RMC SPORT 1, BT SPORT 1 HD.

وفي لقاء الذهاب الذي أُقيم يوم الخميس الماضي، سجل مانشستر يونايتد هدفين في الشوط الأول عبر نجمه النمساوي مارسيل سابيتزر في الدقيقتين الـ14 والـ22، لينتهي الشوط الأول بتقدم مان يونايتد بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة إشبيلية ضد مان يونايتد في الذهاب، نجح فريق إشبيلية الإسباني في إحراز هدفين عبر أخطاء من مدافعي اليونايتد، حيث سجل الهولندي مالاسيا الهدف الأول لإشبيلية بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ83، وفي الدقيقة الـ91 سجل هاري ماجواير مدافع اليونايتد الهدف الثاني لإشبيلية بالخطأ في مرماه.