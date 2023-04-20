Icon

الألعاب النارية تنير سماء السعودية أول أيام عيد الفطر Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا من وزير الخارجية الإيراني Icon قوات أمريكية في جيبوتي تمهيدًا لعملية إجلاء من السودان Icon مانشستر سيتي يخطط للثأر من ريال مدريد Icon رصد 59 منتج شوكولاتة مخالفًا لاشتراطات السلامة بالرياض Icon أهازيج شعبية وطبول في وداع رمضان بالأحساء Icon سوناك يترقب فقدان أقرب حلفائه بتهم أخلاقية Icon تشكيل مباراة إشبيلية ضد مان يونايتد Icon ضبط 1306 مركبات لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة Icon ماكرون للمحتجين: لن أستقيل وسأبقى لـ 2027 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي

تشكيل مباراة إشبيلية ضد مان يونايتد

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٥ مساءً
تشكيل مباراة إشبيلية ضد مان يونايتد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة



كشف المدربان الإسباني خوسيه مينديليبار والهولندي إيريك تين هاج تشكيلة فريقي إشبيلية ومانشستر يونايتد في إياب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم موسم 2022/2023.

وجاء تشكيل إشبيلية مكونًا من: “ياسين بونو في حراسة المرمى، خيسوس نافاس، بادي، ماركاو، أكونيا، جوديلج، فيرناندو، راكيتيتش، أوكامبوس، لاميلا، يوسف النصيري”.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة إشبيلية

أما تشكيل مانشستر يونايتد فجاء مكونًا من: “دي خيا في حراسة المرمى، لينديلوف، هاري ماجواير، مارسيال، إيركسن، سابيتزر، كاسيميرو، دالوت، أنتوني، سانشو، وان بيساكا”.

إشبيلية ضد مان يونايتد

وتنطلق مباراة إشبيلية ضد مان يونايتد في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في إسبانيا كما تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH, BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM , ARENA SPORT 7 HD CROATIA, RMC SPORT 1, BT SPORT 1 HD.

تشكيل إشبيلية لمواجهة مانشستر يونايتد

وفي لقاء الذهاب الذي أُقيم يوم الخميس الماضي، سجل مانشستر يونايتد هدفين في الشوط الأول عبر نجمه النمساوي مارسيل سابيتزر في الدقيقتين الـ14 والـ22، لينتهي الشوط الأول بتقدم مان يونايتد بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة إشبيلية ضد مان يونايتد في الذهاب، نجح فريق إشبيلية الإسباني في إحراز هدفين عبر أخطاء من مدافعي اليونايتد، حيث سجل الهولندي مالاسيا الهدف الأول لإشبيلية بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ83، وفي الدقيقة الـ91 سجل هاري ماجواير مدافع اليونايتد الهدف الثاني لإشبيلية بالخطأ في مرماه.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سر إلغاء زيارة ملك بريطانيا إلى فرنسا
تقارير

سر إلغاء زيارة ملك بريطانيا إلى فرنسا

تقارير
تويتر تزيل العلامة الزرقاء المجانية من حسابات المستخدمين
تكنولوجيا

تويتر تزيل العلامة الزرقاء المجانية من حسابات...

تكنولوجيا
أسعار السيارات ستنخفض في السعودية بحالة واحدة
السعودية اليوم

أسعار السيارات ستنخفض في السعودية بحالة واحدة

السعودية اليوم
تعرّض سفير الاتحاد الأوروبي في السودان للاعتداء بمقر إقامته
العالم

تعرّض سفير الاتحاد الأوروبي في السودان للاعتداء...

العالم
3 أرقام سلبية تُلاحق نادي الهلال
آخر الاخبار

3 أرقام سلبية تُلاحق نادي الهلال

آخر الاخبار
إتاحة خدمة زكاتي للعام السادس على التوالي
السعودية اليوم

إتاحة خدمة زكاتي للعام السادس على التوالي

السعودية اليوم
عُمان تحذر من السفر لدولتين بسبب فيروس ماربورغ
العالم

عُمان تحذر من السفر لدولتين بسبب فيروس...

العالم
“السدو” يزيّن مائدة “فطور وسحور زمان” بموسم رمضان
السعودية اليوم

“السدو” يزيّن مائدة “فطور وسحور زمان” بموسم...

السعودية اليوم