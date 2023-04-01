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تشكيل مباراة الأهلي والهلال السوداني المتوقع

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥١ مساءً
تشكيل مباراة الأهلي والهلال السوداني المتوقع
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الأهلي والهلال السوداني ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، في ظل الصراع القوي بينهما على خطف بطاقة التأهل.

مباراة الأهلي والهلال السوداني

وتُقام مباراة الأهلي والهلال السوداني على استاد القاهرة الدولي، اليوم السبت عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وقبل مباراة اليوم، جاء ترتيب المجموعة، كالتالي؛ صنداونز الجنوب إفريقي في الصدارة برصيد 11 نقطة، ثم الهلال السوداني بـ10 نقاط، يليه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بـ7 نقاط، والقطن الكاميرون بدون نقاط.

الأهلي المصري
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

التشكيل المتوقع للمباراة

ويتوقع أن يبدأ الفريق الأحمر مباراة الأهلي والهلال السوداني بالتشكيل التالي؛ محمد الشناوي، علي معلول، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، عمرو السولية، مروان عطية، محمد مجدي أفشة “أحمد قندوسي”، بيرسي تاو، محمود عبدالمنعم كهربا وأحمد عبدالقادر.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السوداني بالتشكيل التالي؛ علي أبو عشرين، إيمورو إبراهيم، الطيب عبدالرازق، محمد أحمد أرنق، أطهر الطاهر، عثماني ضيوف، أبو عاقلة عبدالله، والي الدين بوجبا، فابريس نجوما، محمد عبدالرحمن وليليبو مكابي.

الأهلي والهلال السوداني
جانب من مباراة سابقة
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