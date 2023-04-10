تشكيل مباراة الهلال والطائي

أعلن المديران الفنيان الأرجنتيني رامون دياز والروماني ميرال رادوي، عن التشكيل الرسمي لمباراة الهلال والطائي التي ستنطلق، بعد قليل.

مباراة الهلال والطائي

وتنطلق مباراة الهلال والطائي عند الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.

تشكيل مباراة اليوم

وجاء تشكيل الزعيم في مباراة الهلال والطائي، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، خليفة الدوسري، محمد جحفلي، معاذ فقيهي، عبدالله عطيف، مصعب الجوير، ناصر الدوسري، عبدالله الحمدان، موسى ماريغا وصالح الشهري.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، كالتالي؛ براجا، محمد حرزان، عبد الكريم السليمان، ألفا سيميدو، حسين القاسم، نواف القميري، دينير، مختار علي، أمير سعيود، موسونا ومبينزا.

الفريقان بدوري روشن

ويأمل الزعيم في تحقيق الفوز في مباراة الهلال والطائي اليوم، لاستعادة المركز الثالث في دوري روشن السعودي، بفارق نقطة عن الشباب الذي سيواجه الخليج غدًا، فيما يسعى فارس الشمال لتحقيق نتيجة إيجابية بعدما فشل في الفوز آخر 3 مباريات.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 45 نقطة، فيما يقع الطائي في المركز الثامن برصيد 27 نقطة.