تشكيل مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون

كشف المدربان الفرنسيان، كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان ولوران بلان مدرب ليون تشكيلة الفريقين استعدادًا لخوض مباراة قمة الجولة الـ29 في الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

أوراق باريس سان جيرمان

وجاء تشكيل سان جيرمان مكونًا من: ” دوناروما، حكيمي، دانيلو، ماركينيوس، بيتشيبو، نونو مينديش، فيتينا، فيراتي، سانشيز، ميسي، مبابي”.

أما تشكيل ليون فجاء مكونًا من: “لوبيز، كومبدي، ديوماندي، لوكيبا، لوفرين، تاليافيكو، مينديز، لوبينانت، شرقي، سار، ألكسندر لاكازيت”.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب ” حديقة الأمراء” معقل سان جيرمان في العاصمة الفرنسية باريس.

ويتواجد سان جيرمان في المركز الأول قبل المباراة برصيد 66 نقطة، أما ليون فيتواجد في المركز العاشر برصيد 41 نقطة.

الدوري الفرنسي يعوض سان جيرمان

ويرغب باريس سان جيرمان في المنافسة والبقاء في صدارة الدوري الفرنسي للفوز باللقب وذلك تعويضًا له عن توديع دوري أبطال أوروبا من دور ثمن النهائي على يد بايرن ميونخ الألماني.

ويعود المدرب لوران بلان إلى حديقة الأمراء ولكن هذه المرة كمنافس لفريق سان جيرمان حيث سبق له تدريب فريق العاصمة الفرنسية خلال الفترة من 2013 إلى 2016.

وكانت مباريات اليوم الأحد في الدوري الفرنسي انتهت بفوز ليل على لوريان بثلاثية مقابل هدف، وفوز ستاد ريمس على نانت بثلاثية دون رد، وفاز كليرمون فوت على أجاكسيو بثنائية مقابل هدف.

وفاز ستاد بريست على تولوز بثلاثية لهدف، بينما تعادل أنجيه مع نيس بهدف لكل فريق، وفاز موناكو على نادي ستراسبورج برباعية مقابل 3 أهداف.