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ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا

تشكيل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي المتوقع

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٠ مساءً
تشكيل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي المتوقع
المواطن - فريق التحرير

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يترقب الجمهور مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، وسط صراع قوي للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

ريال مدريد ضد تشيلسي

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد تشيلسي على ملعب “سانتياجو برنابيو”، اليوم الأربعاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد ضد تشيلسي
لاعبو الفريقين – المصدر @realmadriden

التشكيل المتوقع

وكشفت صحيفة “سبورت” الكتالونية، عن التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد تشيلسي، حيث أكدت أن المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي سيدفع بالقوة الهجومية الضاربة منذ البداية بقيادة الفرنسي كريم بنزيما.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @realmadriden

ولفتت الصحيفة الكتالونية، إلى أن المدير الفني لفريق تشيلسي، فرانك لامبارد يعتزم الدفع بالنجم نغولو كانتي في التشكيل الأساسي، وذلك على الرغم من غيابه في معظم مباريات الموسم الرياضي الحالي للإصابة.

ويتوقع أن يبدأ المرينغي مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي بالتشكيل التالي؛ تيبو كورتوا، كامافينجا، دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال، فالفيردي، توني كروس، لوكا مودريتش، رودريجو جويس، فينيسيوس جونيور وبنزيما.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadriden

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي المباراة بالتشكيل التالي؛ كيبا، كوكوريلا، فوفانا، كاليدو كوليبالي، جيمس، بن شيلويل، كانتي، إنزو، رحيم سترلينج، جواو فيليكس وهافيرتز.

تشيلسي وكريستال بالاس

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