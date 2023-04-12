تشكيل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي

كشف المدربان، الإيطالي كارلو أنشيلوتي والإنجليزي فرانك لامبارد عن تشكيلة مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي الإنجليزي التي تنطلق بعد قليل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد ضد تشيلسي

وجاء تشكيل ريال مدريد مكونًا من: “كورتوا في حراسة المرمى، كارفخال، إيدر ميليتاو، ألابا، توني كروس، بنزيما، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، فينسيوس جونيور، رودريجو”.

أما تشكيل تشيلسي فجاء مكونًا من: “كيبا في حراسة المرمى، فوفانا، تياجو سيلفا، كوليبالي، جيمس، كانتي، إينزو فيرنانديز، كوفاسيتش، تشيلويل، ستيرلينج، جواو فيليكس”.

وتُقام المباراة مساء اليوم في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “سانتياجو بيرنابيو” معقل الريال وتُنقل على قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM , RMC SPORT1 , VTM 2 HD , SUPER SPORT PREMIER LEAGUE.

نتيجة الموسم الماضي

وسبق للفريقين أن تقابلا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2021/ 2022، حيث فاز ريال مدريد ضد تشيلسي في إنجلترا في الذهاب بثلاثية لهدف.

وفاز تشيلسي في مباراة العودة في إسبانيا بثلاثية مقابل هدفين، لكن فارق الأهداف كان لصالح ريال مدريد الذي صعد وقتها إلى دور نصف النهائي لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي.

ومن المقرر في مباريات دور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا أن يلعب المتأهل من الديربي الإيطالي ميلان ونابولي ضد الفائز من لقاء إنتر ميلان وبنفيكا، فيما يصطدم الفريق المتأهل من مواجهة ريال مدريد وتشيلسي أمام المتأهل من مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ.

ويُقام ذهاب الدور نصف النهائي يومي 9 و10 مايو، فيما ستكون مواجهات الإياب يومي 16 و17 من الشهر ذاته، على أن يكون النهائي يوم 10 يونيو.