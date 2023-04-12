Icon

أمطار غزيرة وأتربة مثارة على حريملاء Icon بيولي وسباليتي يكشفان أوراق ميلان ونابولي في قمة دوري الأبطال Icon المرئي والمسموع تغرم صانع محتوى أثار النعرات القبلية والعنصرية على تيك توك Icon تشكيل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي Icon أئمة صلاة التهجد في المسجد النبوي ليلة 22 رمضان Icon OMODA / JAECOO تعلن عن أنشطة ترويج الاستثمار في الأسواق السعودية Icon أمطار متوسطة ورياح شديدة على جازان غدًا Icon الدراسة عن بعد غدًا في جامعة حفر الباطن Icon بعض أعضاء 6 متوفين دماغيًا تنقذ 13 مواطنًا Icon الأمن العام يدعو إلى الالتزام باتجاهات حركة السير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تشكيل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٨ مساءً
تشكيل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف المدربان، الإيطالي كارلو أنشيلوتي والإنجليزي فرانك لامبارد عن تشكيلة مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي الإنجليزي التي تنطلق بعد قليل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد ضد تشيلسي

وجاء تشكيل ريال مدريد مكونًا من: “كورتوا في حراسة المرمى، كارفخال، إيدر ميليتاو، ألابا، توني كروس، بنزيما، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، فينسيوس جونيور، رودريجو”.

أما تشكيل تشيلسي فجاء مكونًا من: “كيبا في حراسة المرمى، فوفانا، تياجو سيلفا، كوليبالي، جيمس، كانتي، إينزو فيرنانديز، كوفاسيتش، تشيلويل، ستيرلينج، جواو فيليكس”.

وتُقام المباراة مساء اليوم في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “سانتياجو بيرنابيو” معقل الريال وتُنقل على قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM , RMC SPORT1 , VTM 2 HD , SUPER SPORT PREMIER LEAGUE.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة تشيلسي

نتيجة الموسم الماضي

وسبق للفريقين أن تقابلا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2021/ 2022، حيث فاز ريال مدريد ضد تشيلسي في إنجلترا في الذهاب بثلاثية لهدف.

وفاز تشيلسي في مباراة العودة في إسبانيا بثلاثية مقابل هدفين، لكن فارق الأهداف كان لصالح ريال مدريد الذي صعد وقتها إلى دور نصف النهائي لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي.

تشكيل تشيلسي لمواجهة ريال مدريد

ومن المقرر في مباريات دور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا أن يلعب المتأهل من الديربي الإيطالي ميلان ونابولي ضد الفائز من لقاء إنتر ميلان وبنفيكا، فيما يصطدم الفريق المتأهل من مواجهة ريال مدريد وتشيلسي أمام المتأهل من مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ.

ويُقام ذهاب الدور نصف النهائي يومي 9 و10 مايو، فيما ستكون مواجهات الإياب يومي 16 و17 من الشهر ذاته، على أن يكون النهائي يوم 10 يونيو.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موسكو ترفع العلم الروسي فوق باخموت
العالم

موسكو ترفع العلم الروسي فوق باخموت

العالم
أفضل 4 مدافعين في دوري روشن بعد الجولة الـ21
الرياضة

أفضل 4 مدافعين في دوري روشن بعد...

الرياضة
4 مدن سعودية ضمن مؤشر IMD للمدن الذكية في العالم
السعودية اليوم

4 مدن سعودية ضمن مؤشر IMD للمدن...

السعودية اليوم
توقعات الطقس في رمضان: معدل هطول الأمطار أكثر من العادة
السعودية اليوم

توقعات الطقس في رمضان: معدل هطول الأمطار...

السعودية اليوم
مجلة تشارلي إيبدو ترسم مصير ماكرون بعد الاحتجاجات
العالم

مجلة تشارلي إيبدو ترسم مصير ماكرون بعد...

العالم
تعرف على حالة الطقس اليومية عبر توكلنا خدمات
السعودية اليوم

تعرف على حالة الطقس اليومية عبر توكلنا...

السعودية اليوم
تعليم الرياض يشارك في مشروع الرياض الخضراء بزراعة 53 ألف شتلة
السعودية اليوم

تعليم الرياض يشارك في مشروع الرياض الخضراء...

السعودية اليوم
لقطات لانهيارات صخرية في عقبة حزنة في الباحة
السعودية اليوم

لقطات لانهيارات صخرية في عقبة حزنة في...

السعودية اليوم