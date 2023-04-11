Icon

مانشستر سيتي يتفوق على بايرن ميونخ بصاروخية روديجو بالشوط الأول Icon السدحان يستفيق من الغيبوبة على صدمة في طاش العودة Icon تخصيص مقدمة الدور الأول ومقدمة سطح الحرم للطواف Icon وظائف شاغرة لدى مركز إدارة النفايات Icon ماسك يدمج تويتر مع شركة حديثة ويتحول لـ إكس كورب Icon وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر Icon 7 غيابات لـ الهلال أمام النصر في الديربي Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا Icon الدراسة عن بعد غدًا في الطائف Icon المملكة تتصدر مجموعة الـ 20 في مؤشر مديري المشتريات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في ذهاب دور الثمانية

تشكيل مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٨ مساءً
تشكيل مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف المدربان، الإسباني بيب جوارديولا والألماني توماس توخيل تشكيلة فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل الفريقين

وسيكون تشكيل مانشستر سيتي مكونًا من: “إيدرسون في حراسة المرمى، ستونز، أكانجي، دياز، أكي، رودريجو، كيفن دي بروين، جوندوجان، بيرناردو سيلفا، جريليش، هالاند”.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة بايرن ميونخ

أما تشكيل بايرن ميونخ فجاء مكونًا من: “يان سومر في حراسة المرمى، أوباميكانو، دي ليخت، بافارد، كيميش، جنابري، جورتسيكا، ساني، كومان، دافيز، جمال موسيالا”.

دوري أبطال أوروبا 

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام على ملعب الاتحاد في إنجلترا، وتذاع على قناة BEIN SPORTS 1 HD Premium.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة مانشستر سيتي

وكان مان سيتي تأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال على حساب فريق لايبزيج الألماني، بينما تأهل فريق بايرن ميونخ على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.

يذكر أن مباراة العودة ستقام يوم 19 إبريل الجاري بين الفريقين في ملعب أليانز آرينا في مدينة ميونخ الألمانية.

وسيلعب المتأهل من مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ ضد المتأهل من مباراة تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في دور نصف نهائي دوري الأبطال.

وفي نفس توقيت مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي، تُقام مباراة بنفيكا البرتغالي ضد إنتر ميلان الإيطالي، حيث يلعب المتأهل منهما ضد المتأهل من مباراة ميلان ونابولي الإيطاليين في دور نصف النهائي بـ دوري أبطال أوروبا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

روتانا FM تطلق دورة برامج رمضان 2023
السعودية اليوم

روتانا FM تطلق دورة برامج رمضان 2023

السعودية اليوم
صفقات أرامكو والصين تثبت أن المستقبل الاقتصادي في الشرق الأوسط
تقارير

صفقات أرامكو والصين تثبت أن المستقبل الاقتصادي...

تقارير
أمطار غزيرة على جازان وعسير حتى المساء
السعودية اليوم

أمطار غزيرة على جازان وعسير حتى المساء

السعودية اليوم
دور الأفراد في دعم السياحة محليًّا وعالميًّا بملتقى السياحة السعودي
السعودية اليوم

دور الأفراد في دعم السياحة محليًّا وعالميًّا...

السعودية اليوم
رد نهائي من بوسكيتس على عرضي الهلال والنصر
الرياضة

رد نهائي من بوسكيتس على عرضي الهلال...

الرياضة
لقطات لتكريم الفائزين في هاكثون المسؤولية المجتمعية بعدسة “المواطن”
السعودية اليوم

لقطات لتكريم الفائزين في هاكثون المسؤولية المجتمعية...

السعودية اليوم
عملية لمدة ساعتين تنقذ شابًا تعرض لقطع حاد بالرقبة
السعودية اليوم

عملية لمدة ساعتين تنقذ شابًا تعرض لقطع...

السعودية اليوم
ضم مجمع مصانع جنرال إلكتريك بالشرقية لهيئة المدن الصناعية
السعودية اليوم

ضم مجمع مصانع جنرال إلكتريك بالشرقية لهيئة...

السعودية اليوم