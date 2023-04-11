تشكيل مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

كشف المدربان، الإسباني بيب جوارديولا والألماني توماس توخيل تشكيلة فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل الفريقين

وسيكون تشكيل مانشستر سيتي مكونًا من: “إيدرسون في حراسة المرمى، ستونز، أكانجي، دياز، أكي، رودريجو، كيفن دي بروين، جوندوجان، بيرناردو سيلفا، جريليش، هالاند”.

أما تشكيل بايرن ميونخ فجاء مكونًا من: “يان سومر في حراسة المرمى، أوباميكانو، دي ليخت، بافارد، كيميش، جنابري، جورتسيكا، ساني، كومان، دافيز، جمال موسيالا”.

دوري أبطال أوروبا

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام على ملعب الاتحاد في إنجلترا، وتذاع على قناة BEIN SPORTS 1 HD Premium.

وكان مان سيتي تأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال على حساب فريق لايبزيج الألماني، بينما تأهل فريق بايرن ميونخ على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.

يذكر أن مباراة العودة ستقام يوم 19 إبريل الجاري بين الفريقين في ملعب أليانز آرينا في مدينة ميونخ الألمانية.

وسيلعب المتأهل من مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ ضد المتأهل من مباراة تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في دور نصف نهائي دوري الأبطال.

وفي نفس توقيت مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي، تُقام مباراة بنفيكا البرتغالي ضد إنتر ميلان الإيطالي، حيث يلعب المتأهل منهما ضد المتأهل من مباراة ميلان ونابولي الإيطاليين في دور نصف النهائي بـ دوري أبطال أوروبا.