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أكثر من 5 آلاف مستفيد من اضطراب طيف التوحد

تشكيل مجلس إدارة جمعية أسر التوحد برئاسة سعود بن فرحان

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٢١ صباحاً
تشكيل مجلس إدارة جمعية أسر التوحد برئاسة سعود بن فرحان
المواطن - فريق التحرير

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وافق المركز الوطني للقطاع غير الربحي على تشكيل مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الجديد برئاسة الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود رئيس مجلس الإدارة، ونائبه نايف بن فهد بن سعيدان، والمشرف المالي عبير بنت أحمد الصالح، وعضوية كلٍّ من الأميرة الدكتورة نوف بنت محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، والأميرة سميرة بنت عبدالله بن فرحان آل سعود، وياسر بن عمار الدباغ، ومشاعل بنت محمد الضبيعي، ونورة بنت عبدالعزيز آل الشيخ، وطارق بن صالح العشيوي.

ورفع رئيس مجلس الإدارة شكره وتقديره لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وللمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على دعم جمعية أسر التوحد، كما قدم شكره لكافة الأعضاء في دورة المجلس الجديدة متمنيًا لهم التوفيق والنجاح لخدمة ذوي اضطراب طيف التوحد.

انضمام أعضاء جدد

ونوه إلى أن الدورة الجديدة للمجلس شهدت انضمام أعضاء جُدد يتميزون بالكفاءة، والخبرة الطويلة في العديد من المجالات، ومن ضمنها المجال الخيري مما سينعكس على عمل الجمعية وتحقيق رسالتها نحو السعي للنهوض بقطاع التوحد في المملكة من خلال دعم وتنسيق جهود كافة الجهات ذات العلاقة وفق منظور علمي شامل وعمل مؤسسي متكامل وشراكة تنموية فاعلة.

أكثر من 5000 مستفيد

يذكر أن جمعية أسر التوحد تُولي أهمية كبيرة لبناء جسور التواصل بين الأبناء ذوي اضطراب التوحد، والمجتمع بشكل مباشر، وإبراز قدراتهم ومهاراتهم كأفراد فاعلين ومؤثرين، إلى جانب التعبير عن رغباتهم ومشاعرهم بمختلف الوسائل التعبيرية عبر فروعها الخمسة على مستوى المملكة، كما تخدم حاليًّا أكثر من 5 آلاف مستفيد من اضطراب طيف التوحد يقدم لهم أكثر من 20 خدمة متنوعة.

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