تشكيل 17 لجنة فرعية تمهيدًا لإجراء انتخابات البلدية في ليبيا

شكلت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بالحكومة الليبية، برئاسة فتحي باشاغا، 17 لجنة فرعية تمهيدًا لإجراء انتخابات المجالس البلدية.

التسجيل بمنظومة الناخبين

ووفقًا لبوابة إفريقيا الإخبارية الليبية، دعت الحكومة الليبية عبر مكتبها الإعلامي كافة المواطنين الليبيين إلى التسجيل بمنظومة الناخبين للمشاركة الفاعلة واختيار الأفضل والأصلح والأقدر على أداء المهمة.

وشددت الحكومة الليبية، على أن تشكيل اللجان جاء تأكيدًا على ضرورة ممارسة الحق الانتخابي دون قيود وتتويجًا للعمل على بناء دولة مدنية يسودها العدل والقانون والتداول السلمي على السلطة.