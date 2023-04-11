أمراء المناطق يرفعون عدة توصيات للملك وولي العهد تشكيل 17 لجنة فرعية تمهيدًا لإجراء انتخابات البلدية في ليبيا سبب تحريك الشخص الميت دماغيًّا بعض أعضائه التعليم عن بعد في جامعة الطائف اليوم بسبب الطقس ترامب يسعى لمنع بينس من الإدلاء بشهادته الدراسة عن بعد في جامعة أم القرى اليوم واتساب يتيح ميزة الوضع المصاحب التعليم عن بعد في مدارس الطائف اليوم تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري تتجاوز 400 مليون ريال المنافسة تغرم 14 منشأة 140 مليون ريال لاتفاقها على رفع أسعار الأسمنت
شكلت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بالحكومة الليبية، برئاسة فتحي باشاغا، 17 لجنة فرعية تمهيدًا لإجراء انتخابات المجالس البلدية.
ووفقًا لبوابة إفريقيا الإخبارية الليبية، دعت الحكومة الليبية عبر مكتبها الإعلامي كافة المواطنين الليبيين إلى التسجيل بمنظومة الناخبين للمشاركة الفاعلة واختيار الأفضل والأصلح والأقدر على أداء المهمة.
وشددت الحكومة الليبية، على أن تشكيل اللجان جاء تأكيدًا على ضرورة ممارسة الحق الانتخابي دون قيود وتتويجًا للعمل على بناء دولة مدنية يسودها العدل والقانون والتداول السلمي على السلطة.