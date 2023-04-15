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في الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي

تشيلسي يواصل تعثره ويخسر أمام جماهيره ضد برايتون

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:١١ مساءً
تشيلسي يواصل تعثره ويخسر أمام جماهيره ضد برايتون
المواطن - فريق التحرير

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واصل الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي نتائجه المخيبة تحت قيادة مدربه الإنجليزي فرانك لامبارد بعد الخسارة على أرضه أمام ضيفه برايتون بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان البلوز المبادر بالتسجيل عبر اللاعب كونور كالاجر في الدقيقة الـ13 من عمر الشوط الأول من تصويبة ارتطمت بأحد لاعبي برايتون ثم هزت الشباك.

تشيلسي يفقد الفوز

وفي الدقيقة الـ43 نجح اللاعب داني ويلبيك في إحراز هدف التعادل لـ برايتون قبل نهاية الشوط الأول.

تشيلسي وبرايتون - كالاجر

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، قاتل نادي برايتون ليُحرز الهدف الثاني عبر اللاعب الباراجوياني جوليز إنشيزو في الدقيقة السبعين.

ومنذ تولي لامبارد قيادة البلوز، خسر أول 3 مباريات له، حيث خسر أمام وولفرهامبتون وبرايتون في الدوري الإنجليزي وخسر أمام ريال مدريد الإسباني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بثنائية دون رد يوم الأربعاء الماضي.

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