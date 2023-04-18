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تجربة ثقافية سياحية بخيارات ضيافة فاخرة

تصاميم خلابة لـ فندق تشيدي الحجر بمدينة الحجر التاريخية

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٦ صباحاً
تصاميم خلابة لـ فندق تشيدي الحجر بمدينة الحجر التاريخية
المواطن - واس

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن تصاميم فندق “تشيدي الحجر” الذي سيتم إنشاؤه بمدينة الحجر التاريخية، التي تعد أول موقع سعودي يتم إدراجه على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، حيث يمثل الفندق تجربة ثقافية مهمة ضمن الموقع التاريخي، ليكمل رواية أرض الحضارات وشواهد حضارة الأنباط.

رحلة عبر الزمن

ويستلهم “تشيدي الحجر” الذي يعد أول فندق في الموقع المصنف على لائحة اليونسكو تصاميمه من البيئة الطبيعية الثقافية لمدينة الحجر التاريخية، حيث تتجسد فيه مختلف عناصر الاستدامة بمختلف جوانبها وفق ما حدده مخطط “رحلة عبر الزمن” الذي يُعد أحد الأهداف الرئيسية ضمن رؤية العلا بهدف أن تصبح أكبر متحف حي في العالم، ووجهة عالمية رائدة للفنون والتراث والثقافة والطبيعة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويأتي إعلان تصاميم الفندق، مع مرور 15 عاماً على اختيار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لمدينة الحجر التاريخية ضمن قائمة التراث العالمي عام 2008م.

ضيافة فاخرة متعددة

وسيوفر الفندق تجربةً ثقافيةً سياحية، وخيارات الضيافة الفاخرة المتعددة، حيث يتضمن 35 غرفة فندقية متنوعة، لكل منها إطلالتها على الشواهد الطبيعية والثقافية في الحجر، لتعكس الإبداع البشري مع تقديم تجارب تحتفي بجمال الطبيعة ضمن محيط الحضارات.


وتعبرّ التصاميم عن التزام الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بمعايير الاستدامة في عمليات التصميم والبناء وتطوير المواقع القائمة بمواد البناء المحلية وتعزيز تكامل البيئة الطبيعية مع النباتات والكائنات الحية البرية ومنها الريم والمها، إضافة إلى توفير نظام التنقل الكهربائي ضمن الموقع.

واختارت الهيئة الملكية شركة “GHM” لإدارة الفنادق الفاخرة لتشغيل الفندق، الذي سيضم ثلاثة مطاعم فاخرة، ومنتجع صحي متكامل الخدمات، ونادٍ رياضي، إضافة إلى العديد من المباني المتصلة على الساحة الخارجية، والتي تتكامل جميعها مع الأعمال الفنية الإبداعية التي تزين محيط الفندق ضمن الموقع العام الذي يتضمن كذلك سكة حديد الحجر.

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