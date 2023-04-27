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تصرف صادم من يوتيوبر جلب الطعام إلى مشرد وأكله أمامه

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٥ مساءً
تصرف صادم من يوتيوبر جلب الطعام إلى مشرد وأكله أمامه
المواطن - فريق التحرير

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تسبب مقطع فيديو يظهر يوتيوبر أميركيًا في حالة من الجدل بعد سؤاله لرجل مشرد عما إذا كان يريد بعض الطعام قبل العودة بوجبة ويأكلها أمامه.

ونشر الفيديو الشاب Trevon Sellers ، الذي يمتلك قناة على “يوتيوب” تسمى “whatsuptre” ، قبل أن يقوم بحذفه لاحقاً، بحسب تقرير لموقع “إنسايدر”.

ووقف اليوتيوبر يقف خارج مطعم “وينديز” للوجبات السريعة، ويناقش موضوع التشرد في لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا، وقال “مهمتي اليوم هي التأكد من تقليل عدد الجوعى في الشوارع”.

وظهر رجل جالس على الرصيف، حيث سأله الشاب عما إذا كان بإمكانه شراء وجبة تشمل برغر وبطاطس ومشروبًا.

وفي وقت لاحق، عاد اليوتيوبر إلى الرجل مع المشروب وكيس يحتوي على الطعام، قائلاً: “أريدك أن تستمتع بهذا”، ثم قام بفتح البرغر، وأخذ قضمة منها، وبدأ في تناول البطاطس المقلية، وقال وهو يلتقط المشروب ويبتعد عن الرجل: “حسناً، اعتنِ بنفسك، أتمنى لك يوماً سعيداً”.

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