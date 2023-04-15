الخطوط السعودية: تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر موعد مباراة خيتافي ضد برشلونة والقنوات الناقلة لحظة إلقاء قنبلة أثناء خطاب رئيس وزراء اليابان تصريحات ماكرون المتهورة قد تكلفه غاليًا المملكة تدعو جميع القيادات السياسية في السودان إلى تغليب لغة الحوار وضبط النفس والحكمة هبوط اضطراري لـ طائرة سعودية بالهند بسبب تصدع الزجاج الأمامي موسى ماريغا ينجو من العقوبة رغم دفعه لمدرب الباطن ! المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن عن وظائف شاغرة تقارير إسبانية : النصر يعرض 120 مليون يورو لاستقطاب زيدان مدربًا قصر كريستيانو رونالدو في مدريد معروض للإيجار
أثارت تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن العلاقات الأوروبية مع الصين، انتقادات لاذعة في أوروبا، قد تكلفه غاليًا.
وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن الرئيس الفرنسي هو الذي دعا منذ أربعة أعوام إلى التعامل بحزم مع الصين، وتعزز الموقف تجاه بكين بسبب سياستها الخارجية، وتصرفها أثناء تفشي فيروس كورونا، ودعمها لروسيا على حساب أوكرانيا.
وكان ماكرون قد حرص على اصطحاب رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين في زيارته إلى الصين، دليلاً على أنه يسعى إلى توحيد الصف الأوروبي.
وجاءت تصريحات ماكرون للصحفيين وهو عائد من بكين، بحسب الجارديان، عندما قال إن أوروبا لا ينبغي أن تتصرف كتابع للولايات المتحدة، ولا ينبغي لها أيضًا أن تورط نفسها في أزمات لا تخصها في إشارة واضحة إلى أزمة تايوان بين الصين والولايات المتحدة.
وترى الصحيفة أن هذه التصريحات أضرت بدعم الديمقراطية وأغضبت العواصم الأوروبية، إذ وصفها النائب الألماني، نوربرت رتغن، بأنها كارثة بالنسبة للسياسة الخارجية الأوروبية.
وأوضحت الجارديان أن السياسة الخارجية الأوروبية ليس مطلوبًا منها أن تكون مطابقة للسياسة الأمريكية، كما أن الصين تعرف أن تايوان عند الاتحاد الأوروبي ليست بالأهمية التي هي عند الولايات المتحدة.
ولكن التصريحات كما أدلى بها ماكرون، وهو عائد من بكين، بينما كانت الصين تجري مناورات عسكرية حول تايوان، يجعلها خاطئة.
وأشارت الجارديان إلى أن الدول الأوروبية قد تختلف مناهجها في التعامل مع الصين، ولكن لا ينبغي أن تتناقض فيما بينها. فقد أكدت فون دير لاين أن منع الصين من تزويد روسيا بالسلاح هو الأولوية، وأن دعم موسكو قد يكون نقطة الحاسمة في تحديد العلاقة مع الصين.
ولكن ماكرون، حسب الصحيفة، فضل تقديم الجزرة، زاعمًا أن الصين قد تستفيد من التعاون مع الأوروبيين. فالمصلحة التجارية كانت هي الدافع لهذا الموقف.
ويرى البعض أن فرنسا قررت السير بمفردها، بينما يرى آخرون أن ماكرون أفلتت منه الكلمات ولم يقدر تأثيرها. ويأتي حرصه على استراتيجية أوروبية ذاتية، من خشية عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وكانت تصريحات ماكرون، تفتقد إلى الحكمة، وتوقيتها غير مناسب تمامًا. فقد سارع عضو مجلس الشيوخ الجمهوري، ماركو روبيو، إلى القول إذا كان الرئيس الفرنسي يتحدث باسم القارة الأوروبية، بحسب الجارديان.