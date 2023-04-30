تصويت عربي على استمرار السعودية رئيسًا للجنة الأرصاد الجوية

أشار المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، إلى وجود تصويت عربي على استمرار المملكة رئيسًا للجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية برئاسة د. أيمن بن سالم غلام الرئيس التنفيذي للمركز.

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن التصويت تم خلال أعمال الاجتماع الـ37 المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.