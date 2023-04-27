تصوير جوي لسيول وبرد وادي الركيه في سدير

وثق مقطع فيديو مشاهد من الأجواء لجريان السيول وتساقط البرد بوادي الركيه بوراط جنوب عودة سدير بمنطقة الرياض.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة، حائل والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.