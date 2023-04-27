425 مليون دولار خسائر بوينج في الربع الأول تصوير جوي لسيول وبرد وادي الركيه في سدير الثامنة عالميًا.. جامعة الملك عبدالعزيز تسجّل 177 براءة اختراع خلال 2022 وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك الخارجية: إجلاء 2544 شخصاً من السودان بينهم 119 مواطناً الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة المجندات السعوديات يقدمن وجهًا إنسانيًا في استقبال الرعايا أوكرانيا تصبح أكبر منطقة ملوثة بالألغام في العالم وفاة الشيخ عبدالله كامل في أمريكا “تنمية” توزع 70 مليون ريال أرباحًا عن 2022
وثق مقطع فيديو مشاهد من الأجواء لجريان السيول وتساقط البرد بوادي الركيه بوراط جنوب عودة سدير بمنطقة الرياض.
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير.
في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة، حائل والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.