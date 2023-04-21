تطبيقات تكتيكية تُجهز الهلال لمواجهة الاتحاد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، مساء اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة الاتحاد المقبلة.

الهلال يواصل الاستعداد

وانطلق مران الزعيم اليوم بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، قبل أن يُقسم رامون دياز لاعبين الفريق الأول لكرة القدم إلى مجموعتين، أدت كل مجموعة تطبيقات تكتيكية ومناورة فنية.

ومن المقرر أن يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية، مساء يوم غد السبت، حيث سيخوض حصة تدريبية عند الساعة الرابعة مساء، قبل أن يُغادر إلى جدة عند الساعة السابعة.

مواجهة قوية ضد الاتحاد

ويستعد الزعيم لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الملك، وذلك على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لاستعادة بريقه الموسم الحالي، وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، فيما يطمح الاتحاد بقيادة البرتغالي نونو سانتو لمواصلة تألقه والعودة إلى منصات التتويج.