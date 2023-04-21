Icon

فيصل بن فرحان ونظيره البريطاني يؤكدان أهمية وقف التصعيد العسكري بالسودان Icon تطبيقات تكتيكية تُجهز الهلال لمواجهة الاتحاد Icon لوحة جمالية في سماء جازان بالألعاب النارية Icon وظائف إدارية شاغرة في مشروع نيوم Icon الطاقة تتابع مخزون الوقود في المطارات والمحطات Icon تشافي يستشير 4 لاعبين بشأن عودة ميسي Icon وظائف شاغرة لدى روشن العقارية Icon وصول إجمالي التبرعات لخدمة فرجت إلى مليار ريال Icon النصر والهلال ضمن قائمة أكثر 10 فرق حصولًا على ركلات جزاء Icon استقبال حافل لـ محمد عبده في أبها: يا هلا يا هلا وألفين هلا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات كأس الملك

تطبيقات تكتيكية تُجهز الهلال لمواجهة الاتحاد

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٥ مساءً
تطبيقات تكتيكية تُجهز الهلال لمواجهة الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، مساء اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة الاتحاد المقبلة.

الهلال يواصل الاستعداد

وانطلق مران الزعيم اليوم بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، قبل أن يُقسم رامون دياز لاعبين الفريق الأول لكرة القدم إلى مجموعتين، أدت كل مجموعة تطبيقات تكتيكية ومناورة فنية.

الهلال
جانب من المران – المصدر @Alhilal_FC

ومن المقرر أن يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية، مساء يوم غد السبت، حيث سيخوض حصة تدريبية عند الساعة الرابعة مساء، قبل أن يُغادر إلى جدة عند الساعة السابعة.

الهلال
جانب من المران – المصدر @Alhilal_FC

مواجهة قوية ضد الاتحاد

ويستعد الزعيم لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الملك، وذلك على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لاستعادة بريقه الموسم الحالي، وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، فيما يطمح الاتحاد بقيادة البرتغالي نونو سانتو لمواصلة تألقه والعودة إلى منصات التتويج.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أفعى تقتحم المقصورة وتجبر طائرة على الهبوط اضطراريًّا بجنوب إفريقيا
غرائب

أفعى تقتحم المقصورة وتجبر طائرة على الهبوط...

غرائب
فرص الشباب في التأهل بكأس الملك سلمان للأندية
الرياضة

فرص الشباب في التأهل بكأس الملك سلمان...

الرياضة
السفارة الإيرانية في السعودية تفتح أبوابها للمرة الأولى منذ 7 أعوام
السعودية اليوم

السفارة الإيرانية في السعودية تفتح أبوابها للمرة...

السعودية اليوم
صوت ياسمين عز الشتوي في برنامج ستوديو 23
مشاهير

صوت ياسمين عز الشتوي في برنامج ستوديو...

مشاهير
موعد مباراتي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا
الرياضة

موعد مباراتي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

الرياضة
سبب تقلصات ما بعد الإفطار
صحة وطب‎

سبب تقلصات ما بعد الإفطار

صحة وطب‎
عشرات الوظائف الشاغرة بمركز جونز هوبكنز أرامكو
حصاد اليوم

عشرات الوظائف الشاغرة بمركز جونز هوبكنز أرامكو

حصاد اليوم
وزيرا خارجية المملكة وإيران يبحثان تعزيز العلاقات وتكثيف اللقاءات التشاورية
السعودية اليوم

وزيرا خارجية المملكة وإيران يبحثان تعزيز العلاقات...

السعودية اليوم