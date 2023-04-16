تطور جديد بشأن استئناف حركة الطيران بين المملكة وإيران

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كشف رئيس مكتب وزارة الخارجية في محافظة خراسان، محمد بهشتي منفرد، عن تطور جديد بشأن استئناف حركة الطيران بين مدينتي مشهد الإيرانية وجدة السعودية.
وقال بهشتي، في تصريحات نقلتها وكالة إرنا الإيرانية: “سيتم استئناف الرحلات الجوية بين مشهد وجدة في أقرب فرصة ممكنة، بعد المفاوضات بين مسؤولي القطاع الجوي في البلدين”.
وأضاف: “استئناف الرحلات الجوية من مشهد إلى المملكة ليس له علاقة بالاجتماع المشترك مع الوفد السعودي في هذه المدينة، بل يعتمد على مناقشة الأمر بين مسؤولي قطاع الطيران في البلدين”.
وتابع رئيس مكتب وزارة الخارجية في محافظة خراسان: “زيارة الوفد السعودي لمشهد مستمرة اليوم، ومن المحتمل أن يتم عرض الملخص النهائي في الاجتماع المشترك غدًا الاثنين”.
وأعلن بهشتي، في وقت سابق، أنه قريباً وقبل انطلاق موسم الحج، سيتم إعادة فتح السفارة والقنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض وجدة، كما سيتوجه الحجاج الإيرانيون إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء فريضة الحج والعمرة.