تطور جديد يقرب ميسي من الهلال

يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أصبح قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق الباريسي نهاية الموسم الحالي 2022/ 2023.

وذكرت صحيفة The Atheltic البريطانية أن النجم الأرجنتيني استقر على الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان بسبب عدم شعوره بالاستقرار في النادي بالإضافة إلى أن إقصاء سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ الألماني ساهم بشكل كبير في قرار النجم الأرجنتيني بالرحيل.

مصير ميسي

ويعد نادي الهلال الفريق الأبرز والرغب في الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني في حال قرر مغادرة باريس سان جيرمان الفرنسي.

جدير بالذكر أن برشلونة الإسباني يفكر أيضًا في التعاقد مع النجم الأرجنتيني في صيف العام الحالي.