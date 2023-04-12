تظاهر بالصلاة بعد ضبطه يسرق صندوق التبرعات بمسجد تركي

وثق مقطع فيديو متداول، تظاهر لصّ بالصلاة بعدما انتبه أحدهم إليه وهو يحاول فتح صندوق التبرعات بواسطة سلكٍ حديدي، عندما كان المسجد خاليًا من الناس، الأمر الذي كرره مرتين على الأقل، في تركيا.

سرقة صندوق التبرعات

ووفقًا لوسائل إعلام محلية تركية، تمّت عملية سرقة صندوق التبرعات في مسجد “الأعجم” بمدينة سامسون، وقد تمكّنت السلطات الأمنية من معرفة اللص وإلقاء القبض عليه، لكنها لم تكشف سوى عن عمره وأول حرفٍ من اسمه واسم عائلته.

واكتفت وسائل إعلامٍ تركية بالإشارة إلى اللصّ البالغ من العمر 51 عامًا، بحرفي “ه. و” دون أن تقدّم أي تفاصيل أخرى.

وكان إمام تركي، قد اكتشف سرقة المال من صندوق تبرعات المسجد في عمليةٍ تمتّ لأكثر من مرة في مدينة سامسون الساحلية الواقعة على البحر الأسود، ليبدأ على إثرها على الفور بتقديم شكوى للشرطة في المدينة، والتي تمكّنت من إلقاء القبض على اللصّ.

محاولات سابقة

وكان اللص قد سرق صندوق التبرعات في مسجد “الأعجم” لأول مرة في الأول من شهر إبريل الجاري. ومن ثم كرر الأمر ذاته بعد مرور أسبوع عن تمكّنه من فتح صندوق التبرعات وسرقة محتوياته المالية للمرة الأولى.

ولم تتطرق السلطات لدوافع الرجل التركي وأسباب سرقته لصندوق التبرعات من الجامع رغم أنها أجرت تحقيقاتٍ معه.