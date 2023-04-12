Icon

أكثر من 2 مليون مسافر عبروا مطار الملك عبدالعزيز منذ بداية رمضان Icon مصرع 9 أشخاص في هجوم مسلح على ميناء صيد بالإكوادور Icon القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي والتشكيل المتوقع Icon الأحوال المدنية: استمرار تقديم الخدمات وإيصال الوثائق خلال إجازة عيد الفطر Icon متحدث المدني لـ”المواطن”: رفع الجاهزية استعدادًا للعشر الأواخر وعيد الفطر Icon حجز عمرة شوال متاح عبر نسك Icon توخيل: Bayern munich لم يُودع دوري أبطال أوروبا Icon إطلاق أكاديمية أثر لتأهيل المتطوعين والعاملين في القطاع غير الربحي Icon باكستاني مقيم بالمملكة: الشعب السعودي كريم ومضياف Icon تقارير تكشف خليفة المدرب رودي جارسيا في نادي النصر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
كرر الأمر مرتين على الأقل

تظاهر بالصلاة بعد ضبطه يسرق صندوق التبرعات بمسجد تركي

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٥ صباحاً
تظاهر بالصلاة بعد ضبطه يسرق صندوق التبرعات بمسجد تركي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول، تظاهر لصّ بالصلاة بعدما انتبه أحدهم إليه وهو يحاول فتح صندوق التبرعات بواسطة سلكٍ حديدي، عندما كان المسجد خاليًا من الناس، الأمر الذي كرره مرتين على الأقل، في تركيا.

سرقة صندوق التبرعات

ووفقًا لوسائل إعلام محلية تركية، تمّت عملية سرقة صندوق التبرعات في مسجد “الأعجم” بمدينة سامسون، وقد تمكّنت السلطات الأمنية من معرفة اللص وإلقاء القبض عليه، لكنها لم تكشف سوى عن عمره وأول حرفٍ من اسمه واسم عائلته.

واكتفت وسائل إعلامٍ تركية بالإشارة إلى اللصّ البالغ من العمر 51 عامًا، بحرفي “ه. و” دون أن تقدّم أي تفاصيل أخرى.

وكان إمام تركي، قد اكتشف سرقة المال من صندوق تبرعات المسجد في عمليةٍ تمتّ لأكثر من مرة في مدينة سامسون الساحلية الواقعة على البحر الأسود، ليبدأ على إثرها على الفور بتقديم شكوى للشرطة في المدينة، والتي تمكّنت من إلقاء القبض على اللصّ.

 محاولات سابقة

وكان اللص قد سرق صندوق التبرعات في مسجد “الأعجم” لأول مرة في الأول من شهر إبريل الجاري. ومن ثم كرر الأمر ذاته بعد مرور أسبوع عن تمكّنه من فتح صندوق التبرعات وسرقة محتوياته المالية للمرة الأولى.

ولم تتطرق السلطات لدوافع الرجل التركي وأسباب سرقته لصندوق التبرعات من الجامع رغم أنها أجرت تحقيقاتٍ معه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تعديلات وزارية بالجزائر تشمل حقائب سيادية
العالم

تعديلات وزارية بالجزائر تشمل حقائب سيادية

العالم
جنون البقر‭ ‬اللانمطي يداهم سويسرا لأول مرة منذ سنوات
صحة وطب‎

جنون البقر‭ ‬اللانمطي يداهم سويسرا لأول مرة...

صحة وطب‎
5 أرقام قياسية تحفز ميسي للعودة إلى برشلونة
آخر الاخبار

5 أرقام قياسية تحفز ميسي للعودة إلى...

آخر الاخبار
تصريح من زعيم كوريا الشمالية يرعب الغرب
العالم

تصريح من زعيم كوريا الشمالية يرعب الغرب

العالم
لقطات لإفطار على حافة جبال فيفاء
السعودية اليوم

لقطات لإفطار على حافة جبال فيفاء

السعودية اليوم
تفاصيل الساعات الأخيرة قبيل محاكمة ترامب
العالم

تفاصيل الساعات الأخيرة قبيل محاكمة ترامب

العالم
مواقف قطارات الحرمين بـ ريال في الساعة خلال رمضان
السعودية اليوم

مواقف قطارات الحرمين بـ ريال في الساعة...

السعودية اليوم
نصائح لمرضى السكر ومدمني القهوة في رمضان
صحة وطب‎

نصائح لمرضى السكر ومدمني القهوة في رمضان

صحة وطب‎