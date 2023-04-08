تعادل أودينيزي ومونزا بالدوري الإيطالي

تعليم الرياض يشارك في مشروع الرياض الخضراء بزراعة 53 ألف شتلة مدالله العليان يستعيد بريقه مع الاتحاد “جبل الفيل”..معلم سياحي فريد يجذب زوار العلا عاصفة قضائية يواجهها ترامب في 2023 مشاهد لهطول أمطار غزيرة بالسيل الصغير شمال الطائف Man utd قلق بشأن إصابة راشفورد الاتحاد يسعى لتعزيز صدارته ضد الوحدة مانشستر يونايتد يتجاوز إيفرتون بثنائية وظائف بـ مدينة الملك سلمان للطاقة الحل الأرخص لانهيار بطارية آيفون مع الوقت
انتهت مباراة أودينيزي ومونزا ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
وبدأت مباراة أودينيزي ومونزا التي أُقيمت على ملعب الفريولي بشكل سريع، ونجح أودينيزي في التقدم عند الدقيقة 18 عن طريق ساندي لوفريتش، واستمرت المحاولات دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدمه بهدف نظيف.
ونجح مونزا في تسجيل التعادل عند الدقيقة 48 عن طريق أندريه كولبان، قبل أن يحرز نيكولو روفيلا الهدف الثاني عند الدقيقة 56، إلا أن بيتو تمكن من تسجيل التعادل لأودينيزي من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أودينيزي رصيده إلى 39 نقطة، في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز من الفوز في 9 مباريات والتعادل 12 مرة، وخسر 8 مرات.
على الجانب الآخر، وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مونزا إلى 35 نقطة في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز من الفوز 9 مباريات والتعادل 8 مرات، وخسر 12 مرة.