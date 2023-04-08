تعادل أودينيزي ومونزا بالدوري الإيطالي

انتهت مباراة أودينيزي ومونزا ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

تعادل أودينيزي ومونزا

وبدأت مباراة أودينيزي ومونزا التي أُقيمت على ملعب الفريولي بشكل سريع، ونجح أودينيزي في التقدم عند الدقيقة 18 عن طريق ساندي لوفريتش، واستمرت المحاولات دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدمه بهدف نظيف.

ونجح مونزا في تسجيل التعادل عند الدقيقة 48 عن طريق أندريه كولبان، قبل أن يحرز نيكولو روفيلا الهدف الثاني عند الدقيقة 56، إلا أن بيتو تمكن من تسجيل التعادل لأودينيزي من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

الفريقان بالدوري الإيطالي

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أودينيزي رصيده إلى 39 نقطة، في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز من الفوز في 9 مباريات والتعادل 12 مرة، وخسر 8 مرات.

على الجانب الآخر، وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مونزا إلى 35 نقطة في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز من الفوز 9 مباريات والتعادل 8 مرات، وخسر 12 مرة.