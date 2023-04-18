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ضمن منافسات الدوري المصري

تعادل الزمالك ضد المقاولون العرب

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٠ صباحاً
تعادل الزمالك ضد المقاولون العرب
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب التي أُقيمت على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري المصري لكرة القدم بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/ 2.

الزمالك ضد المقاولون العرب

وبدأت مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب بشكل سريع، وسط ضغط من الفريق الأبيض، وكاد نبيل دونجا أن يسجل الهدف الأول، إلا أن تسديدته اصطدمت بالقائم الأيسر عند الدقيقة السادسة.

الزمالك ضد المقاولون العرب
جانب من المباراة – المصدر @ZSCOfficial

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب في فض اشتباك التعادل السلبي من هجمة مرتدة سريعة، وسجل الهدف الأول عند الدقيقة 25 عن طريق جون أوكلي.

وضغط الفريق الأبيض في تسجيل التعادل عن طريق أحمد سيد زيزو عند الدقيقة 34 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب بالتعادل بهدف لكل فريق.

الزمالك ضد المقاولون العرب
جانب من المباراة – المصدر @ZSCOfficial

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح مصطفى شلبي في تسجيل هدف التقدم للزمالك من ركلة جزاء عند الدقيقة 58، وانحصر اللعب في وسط الملعب مع سيطرة من الفريق الأبيض.

وأهدر يوسف أسامة نبيه فرصة تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 85، قبل أن يستغل فادي فريد خطأ من حسام عبدالمجيد، وأحرز التعادل عند الدقيقة 91، لتنتهي المباراة بتعادل الزمالك ضد المقاولون العرب.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما وصل رصيد المقاولون العرب إلى 36 نقطة في المركز السادس.

الزمالك والمقاولون العرب
جانب من المباراة – المصدر @ZSCOfficial
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