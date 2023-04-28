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في الدوري الإنجليزي

تعادل مثير يحسم مباراة توتنهام ضد مان يونايتد

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:١٩ صباحاً
تعادل مثير يحسم مباراة توتنهام ضد مان يونايتد
المواطن - فريق التحرير

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حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2/ 2، مباراة توتنهام ضد مان يونايتد مساء أمس الخميس، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

توتنهام ضد مان يونايتد

وكان الشوط الأول شهد تقدم مانشستر يونايتد بهدفين عبر كل من جادون سانشو وماركوس راشفورد في الدقيقتين السابعة والـ44.

وفي الشوط الثاني، من المباراة، استفاق فريق توتنهام وعاد في المباراة بهدفين عبر كل من الإسباني بيدرو بورو والكوري الجنوبي هيونج مين سون في الدقيقتين الـ56 والـ79.

توتنهام ضد مان يونايتد

وبعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي، أصبح رصيد مانشستر يونايتد 60 نقطة في المركز الرابع، بينما أصبح رصيد توتنهام هوتسبير 54 نقطة في المركز الخامس.

توتنهام ضد مان يونايتد

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