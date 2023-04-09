تعادل مثير يحسم مباراة ليفربول ضد آرسنال

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، مباراة ليفربول ضد آرسنال التي أُقيمت عصر اليوم في الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

وفرض آرسنال أسلوبه الهجومي منذ بداية الشوط الأول، حيث سجل البرازيلي جابرييل مارتينيلي الهدف الأول في الدقيقة الثامنة مستغلًا ارتباكًا دفاعيًا من لاعبي ليفربول.

ليفربول ضد آرسنال

وفي الدقيقة الـ29، نجح اللاعب البرازيلي جابرييل جيسوس في إحراز الهدف الثاني لـ آرسنال من ضربة رأسية.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ 3 دقائق، قلص محمد صلاح الفارق لـ ليفربول بعد تمريرة متقنة من اللاعب جوردان هندرسون.

وفي الشوط الثاني أهدر محمد صلاح فرصة إحراز هدف التعادل لفريق ليفربول بعد إهداره ركلة جزاء للريدز في الدقيقة الـ55.

وفي مباراة ليفربول ضد آرسنال، نجح الريدز في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب روبيرتو فيرمينيو في الدقيقة الـ88 من ضربة رأسية، بعد عرضية متقنة من اللاعب ترينت ألكسندر أرنولد.

تعادل بين الفريقين

وحُسمت المباراة بالتعادل بنتيجة 2-2، حيث أصبح رصيد آرسنال بعد التعادل 73 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما أصبح رصيد ليفربول 44 نقطة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وكانت مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي اختُتمت اليوم بمباراتين حيث فاز كريستال بالاس على ليدز يونايتد بخماسية لهدف، وتعادل ليفربول مع آرسنال.