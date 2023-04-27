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تعاون مشترك بين إخاء ونادي الاتحاد

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٥ مساءً
تعاون مشترك بين إخاء ونادي الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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وقعت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” اتفاقية تعاون مشترك مع نادي الاتحاد السعودي.

تفاصيل الاتفاقية

ووقع الاتفاقية عن إخاء عمر بن عبد الرحمن الحسين الرئيس التنفيذي وعن النادي عبدالوهاب أحمد عابد الرئيس التنفيذي، حيث تضمنت الاتفاقية إتاحة الفرصة لأبناء إخاء المتميزين في تمارين أكاديمية النادي ، والسماح لأبناء إخاء بزيارة النادي ومنحهم تذاكر مجانية لمشاهدة المباريات ، وكذلك الاستفادة من الخدمات الطبية التي يقدمها النادي ، إضافة دعم الحملات التسويقية لمشاريع وبرامج إخاء.

من جانبه أعرب عمر الحسين عن شكره وتقديره لنادي الاتحاد السعودي لدوره في المسؤولية الاجتماعية وتجسيد الدور الوطني من خلال الأنشطة التي تضمنتها المبادرة بما ينعكس على تحسين جودة حياة المستفيدين ودمجهم في المجتمع ، ويعزز النسيج الاجتماعي وتمتين العلاقة بين النادي والمؤسسة، وتفعيل الشراكات المجتمعية بما يحقق التكامل بين القطاع غير الربحي والرياضي تماشياً مع الرؤية الوطنية 2030 .

بدوره أوضح الرئيس التنفيذي للنادي عبدالوهاب عابد بأن النادي يعمل على بناء شراكات مع الجهات التي تملك مشاريع اجتماعية مميزة وذات أثر كبير على شريحة واسعة من المجتمع، ومنها “إخاء” التي يستفيد من خدماتها الأيتام ذوو الظروف الخاصة في مختلف مناطق ومدن المملكة

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