تعديل موعد مباراة الفيحاء والرائد بالجولة الـ28

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قبل قليل، عن تعديل موعد مباراة الفيحاء والرائد ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

موعد لقاء الفيحاء والرائد

وقررت لجنة المسابقات تعديل موعد مباراة الفيحاء والرائد في الجولة الـ28، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو، لتُقام يوم الاثنين 22 من الشهر ذاته، في نفس توقيتها عند الساعة السابعة مساء.

ولفتت لجنة المسابقات في بيانها، إلى أن قرار تعديل موعد مباراة الفيحاء والرائد، جاء لتعارضها مع موعد إقامة مواجهة الفيصلي والعين ضمن منافسات الجولة الـ33 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

الفريقان بدوري روشن

على الجانب الآخر، تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد إيجابيًا ضد نظيره الطائي بالأمس، في الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، ويستعد لمواجهة نظيره الفتح، يوم الاثنين المقبلة في الجولة الـ23.

ويستعد الفيحاء لخوض أولى مواجهاته في رمضان بعد تأجيل مباراته أمام الاتفاق، حيث سيلاقي النصر، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.