Icon

بايرن ميونخ يخطط لبيع ساديو ماني Icon مقتل وإصابة 24 بإطلاق نار في ألاباما الأمريكية Icon أزمة بين تشافي ورافينيا بعد مباراة خيتافي ضد برشلونة Icon البرهان وحميدتي وقصة ود تحولت إلى حرب بين أقوى رجلين بالسودان Icon لقطات لـ أجواء استثنائية في تبوك وقت الإفطار على زخات المطر Icon حملة اكتتاب جود تدخل جينيس Icon 65 % من السعوديين تناولوا فطورهم خارج منازلهم في رمضان Icon الأعمال التاريخية والبدوية خارج اهتمام الدراما العربية Icon روما يُمطر شباك أودينيزي بثلاثية Icon تعرض أبنية الأمم المتحدة في دارفور للنهب والإصابة بالقذائف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
في ظل استمرار المواجهات والمعارك

تعرض أبنية الأمم المتحدة في دارفور للنهب والإصابة بالقذائف

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢١ صباحاً
تعرض أبنية الأمم المتحدة في دارفور للنهب والإصابة بالقذائف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت الأمم المتحدة، مساء أمس الأحد، عن إصابة أبنية تابعة لها في دارفور بعدة قذائف وتعرضها للنهب في ظل استمرار المواجهات والمعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

تحكيم صوت الحكمة

وفي السابق، دعت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) الموقعة على الاتفاق الإطاري، قيادة القوات المسلحة السودانية، وقيادة قوات الدعم السريع، إلى تحكيم صوت الحكمة ووقف المواجهات العسكرية فورًا والعودة لطاولة التفاوض.

وأفادت الحرية والتغيير في بيان لها اليوم، بأن القضايا العالقة لا يمكن حلها حربًا، والخيار الأفضل لبلادنا هو معالجتها سلمًا عبر الحلول السياسية.

وجاء بيان الحرية والتغيير، متزامنًا مع الاجتماع الطارئ الذي تعقده الجامعة العربية، أمس الأحد، على مستوى المندوبين؛ لبحث الأزمة التي يشهدها السودان في الوقت الحالي، وذلك في ظل الأحداث المتواترة التي تشهدها البلاد منذ أمس، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

تفاهمات سريعة

من جهته، دعا رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والوصول لتفاهمات سريعة، مشيرًا إلى أن السلام هو الخيار الوحيد، لتجنب انزلاق السودان لحرب أهلية.

وأردف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الوضع الإنساني في السودان كارثي، ولا خيار أمام الشعب إلا خيار السلام، بحسب الشرق.

وتابع رئيس الوزراء السوداني السابق، أنه لا يوجد بديل عن الحوار في السودان، ونرفض أي تدخل أجنبي، كما أنه يجب التوصل لهدنة تسمح بفتح ممرات آمنة للتسهيل على السودانيين، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الحرب اللعينة في السودان تقضي على الأخضر واليابس.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هزة أرضية بقوة 4.5 ريختر تضرب أضنة بتركيا
العالم

هزة أرضية بقوة 4.5 ريختر تضرب أضنة...

العالم
لقطات لتدفق سيول وادي بطحان بعسير
السعودية اليوم

لقطات لتدفق سيول وادي بطحان بعسير

السعودية اليوم
اكتمال التجهيزات لاستقبال المعتكفين في المسجد الحرام
السعودية اليوم

اكتمال التجهيزات لاستقبال المعتكفين في المسجد الحرام

السعودية اليوم
متحدث تعليم صبيا : تعليق الدراسة الحضورية غدًا
السعودية اليوم

متحدث تعليم صبيا : تعليق الدراسة الحضورية...

السعودية اليوم
اقتران كوكب الزهرة والقمر في سماء المملكة طوال شهر رمضان
السعودية اليوم

اقتران كوكب الزهرة والقمر في سماء المملكة...

السعودية اليوم
البيت الأبيض يصدر بيانًا بشأن الأزمة في إسرائيل
العالم

البيت الأبيض يصدر بيانًا بشأن الأزمة في...

العالم
بدء سريان المرحلة الأولى من توطين قطاع ومهن الاستشارات في المملكة
السعودية اليوم

بدء سريان المرحلة الأولى من توطين قطاع...

السعودية اليوم
إيمانويل ماكرون يواجه حملة ضغط غير مسبوقة
العالم

إيمانويل ماكرون يواجه حملة ضغط غير مسبوقة

العالم